Sanirani Vogršček spet prazen, od njega odvisni nasadi propadajo

"Površine, ki so bile posejane z ozimnimi žiti, so manjše, kot so bile v preteklih letih," je povedala specialistka za poljedelstvo pri Kmetijsko gozdarskem zavodu (KGZ) Nova Gorica Anka Poženel.

Količine pridelanega ječmena so povprečne do dobre, na nekaterih njivah so pridelali tudi okoli osem ton ječmena na hektar. "Najboljši pridelek so imeli tisti pridelovalci, ki so v februarju pravočasno dognojili, potem pa vemo, da je v marcu suša že močno ovirala rast žit. Vse od tedaj imamo sušo," je še dejala.

Ječmena suša ni prizadela v rasti, pri pšenici, predvsem pri poznih sortah, pa opažajo manjši pridelek. Manjši pridelek je pri vseh tistih žitih, ki v februarju niso bila dognojena, je povedala strokovnjakinja.