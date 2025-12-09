Svetli način
Sodišče pritrdilo Sanji Ajanović Hovnik

Ljubljana , 09. 12. 2025 13.22 | Posodobljeno pred 1 uro

A.K.
16

Upravno sodišče je pritrdilo nekdanji ministrici Sanji Ajanović Hovnik v njenem sporu proti Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK). KPK je pri razpisu za nevladne organizacije zaznala sum kršitve nasprotja interesov, Ajanović Hovnikova je KPK zato tožila, sodišče pa je njeno tožbo zdaj razglasilo za utemeljeno. KPK bo zdaj o tem znova odločalo.

Ministrstvo za javno upravo je v času, ko je bila ministrica Sanja Ajanović Hovnik, objavilo javni razpis za krepitev državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij na tem področju v vrednosti približno 10,6 milijona evrov.  Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je pri izvedbi razpisa zaznala sum kršitve nasprotja interesov in novembra uvedla preiskavo zoper nekdanjo ministrico za javno upravo. 

Sanja Ajanović Hovnik
Sanja Ajanović Hovnik FOTO: Bobo

Med največjimi prejemniki sredstev na omenjenem razpisu je bil namreč Inštitut za preučevanje enakosti spolov, ki ga vodi njena nekdanja sodelavka in poslovna partnerka Kaja Primorac. Ta je tudi direktorica in solastnica podjetja Smart center, katerega solastnica in direktorica je bila do sredine junija Ajanović Hovnik.Ajanović Hovnik je sicer s položaja ministrice odstopila sama. Hovnikova je nato tožila KPK. 

Kot je pojasnilo Upravno sodišče, je KPK takrat ugotovila, da se je tožnica, takrat ministrica, s podpisom izjave podpore za Inštitut za preučevanje enakosti spolov Maribor z dne, 10. 5. 2023, katerega direktorica in družbenica je Kaja Primorac, znašla v okoliščinah, ki pomenijo nasprotje interesov.  Ajanović Hovnik se s tem ni strinjala in je zoper njo vložila tožbo. Upravno sodišče je zdaj razsodilo, da je njena tožba utemeljena. Odločilo je, da tožbi ugodi in izpodbijane ugotovitve odpravilo, zadevo pa vrnilo KPK v ponoven postopek.  

ajanović hovnik kpk Sanja Ajanović Hovnik KPK upravno sodišče razpis za nevladne organizacije nasprotje interesov
KOMENTARJI (16)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ho?emVšolo
09. 12. 2025 15.43
Šumi ima priložnost, da se še zadnjič dokaže, ker ravnanje bivše ministrice pač ni nikoli ni bilo zakonito. Le dokazati je potrebno.
ODGOVORI
0 0
daedryk
09. 12. 2025 15.42
+1
moti me njen hinavski nasmeh. oseba se dela norca iz pravil in uspela bo ravno zato ker je kpk kup pajackov.
ODGOVORI
1 0
wsharky
09. 12. 2025 15.38
-2
bravo sodstvo, tako se odloča, ne pa kot v primerih Janeza Janše našega enega in edinega poštenega politika
ODGOVORI
1 3
Slovenska pomlad
09. 12. 2025 15.37
+0
Kpk je pod tem Šumijem dosegli novo dno
ODGOVORI
1 1
Maki3322
09. 12. 2025 15.36
+2
Kje je zdaj Šumi KPK??????
ODGOVORI
2 0
GhostWithAxe
09. 12. 2025 15.33
+4
Proucevanje enakosti spolov? In potem se sprasujete zakaj gre vse v maloro.
ODGOVORI
4 0
peT99
09. 12. 2025 15.24
+2
zakaj je pri nas večina političnih sodnih procesov dolgih ? Ker je sodba vnaprej znana - le utemeljiti jo morajo na način, da jo bo zelo težko izpodbijati... (pravno seveda... ) moralno tako ali tako vemo koliko je ura.... temu rečete pravica ?
ODGOVORI
3 1
peT99
09. 12. 2025 15.26
+0
Gospa, vseeno nam je za papir, ki ga je podpisalo "sodišče" - vsakemu je jasno, da gre za navzkrižje interesov in korupcijo - pika.
ODGOVORI
2 2
jonasz
09. 12. 2025 15.17
+4
Zakaj imamo sodišča ki sodijo kontra vsakemu smislu poštenega sojenja... no ja za naše leve vedno prav dosodijo! Pa kriminalno je to v tej Slo!!!
ODGOVORI
6 2
ActiveR
09. 12. 2025 15.17
+4
Pod Golobovo vlado so laži postale resnica, in korupcija zakon! Skrajni čas, da uvedemo umetno inteligenco v JS. AI jasno pove: "To je kršitev integritete funkcionarja."
ODGOVORI
5 1
marker1
09. 12. 2025 14.25
+15
Kmalu bo sledila njena tožba za odškodnino. Seveda bo sodišče ugodilo, plačali bomo pa davkoplačevalci.
ODGOVORI
15 0
Misika1967
09. 12. 2025 15.31
-3
Tako kot jansi.
ODGOVORI
0 3
bronco60
09. 12. 2025 14.24
+15
Prvo kradeš, potem dobiš super boljšo službo, nazadnje pa še mastno odškodnino. Bravo.
ODGOVORI
15 0
Vrhovni poveljnik
09. 12. 2025 15.17
-1
Kot Janša.
ODGOVORI
2 3
snupy1
09. 12. 2025 14.21
+13
Dobr se je usidrala na SŽ
ODGOVORI
13 0
marker1
09. 12. 2025 14.15
+17
"Inštitut za preučevanje enakosti spolov." Spola sta dva, prvi potrebuje ginekologa, drugi urologa, vsi ostali spoli pa psihiatra. Pika.
ODGOVORI
20 3
