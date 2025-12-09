Sodišče pritrdilo Sanji Ajanović Hovnik

Ministrstvo za javno upravo je v času, ko je bila ministrica Sanja Ajanović Hovnik , objavilo javni razpis za krepitev državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij na tem področju v vrednosti približno 10,6 milijona evrov. Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je pri izvedbi razpisa zaznala sum kršitve nasprotja interesov in novembra uvedla preiskavo zoper nekdanjo ministrico za javno upravo.

Med največjimi prejemniki sredstev na omenjenem razpisu je bil namreč Inštitut za preučevanje enakosti spolov, ki ga vodi njena nekdanja sodelavka in poslovna partnerka Kaja Primorac. Ta je tudi direktorica in solastnica podjetja Smart center, katerega solastnica in direktorica je bila do sredine junija Ajanović Hovnik.Ajanović Hovnik je sicer s položaja ministrice odstopila sama. Hovnikova je nato tožila KPK.

Kot je pojasnilo Upravno sodišče, je KPK takrat ugotovila, da se je tožnica, takrat ministrica, s podpisom izjave podpore za Inštitut za preučevanje enakosti spolov Maribor z dne, 10. 5. 2023, katerega direktorica in družbenica je Kaja Primorac, znašla v okoliščinah, ki pomenijo nasprotje interesov. Ajanović Hovnik se s tem ni strinjala in je zoper njo vložila tožbo. Upravno sodišče je zdaj razsodilo, da je njena tožba utemeljena. Odločilo je, da tožbi ugodi in izpodbijane ugotovitve odpravilo, zadevo pa vrnilo KPK v ponoven postopek.