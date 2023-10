Sanja Ajanović Hovnik nepreklicno odstopila: Moja vest je čista

'Moja vest je čista'

Z ministrstva za javno upravo so nato posredovali ministričino odstopno izjavo, v kateri je zapisala, da se je v politiko podala v času, ko je Slovenijo pretresala težka politična in zdravstvena kriza, s srčno in iskreno željo, da skupaj naredijo to državo boljšo za vse. "Ves čas je bilo moje osebno vodilo, da delam po svojih najboljših močeh, ob upoštevanju visokih moralnih in etičnih standardov, zakonito in transparentno. Prizadevala sem si k ponovni vzpostavitvi kulturnega, spoštljivega in argumentiranega dialoga z vsemi deležniki. Verjela sem, da poenotenje ciljev, soustvarjanje in sooblikovanje politik pomeni temelj za nadaljnji uspešni razvoj Slovenije," je zapisala.

V preteklem letu in pol je svoje zasebno življenje popolnoma podredila tem ciljem v prepričanju, da jim bo skupaj uspelo, ni pa si predstavljala, da bi lahko postala "tarča medijskih napadov, v katerih sem obsojena vnaprej, v katerih dejstva niso pomembna, sodba pa je spisana".

Ponovila je, da je bil javni razpis za dodelitev sredstev nevladnim organizacijam izveden transparentno, skladno s strokovnimi in moralnimi standardi. Omogočal je enak dostop do javnih sredstev in enakopravno obravnavo vseh nevladnih organizacij teh ni ločeval na "prave" in "neprave". "Danes vem, da sem s tem svojim ravnanjem posegla v obstoječa razmerja, ki so si jih nekateri v zadnjih desetih letih oblastno vzpostavili – koliko komu pripada. Če resnično verjamemo v vključujočo in odprto družbo, v kateri ni "naših" in "njihovih" nevladnih organizacij, ki so resnično eden izmed stebrov naše družbe, imajo pravico vse kandidirati za pridobitev javnih sredstev."

Ajanović Hovnikova je zapisala še, da je hvaležna vsem, ki ji zaupajo in vedo, da je njena vest čista. "Da nisem storila nič nezakonitega. Da je bil javni razpis za dodelitev sredstev nevladnim organizacijam transparenten. Nič, s čemer bi škodovala ugledu državne uprave, ministrstva, ki ga vodim, zaposlenim, stranki in vsem vam, mojim prijateljem, ki mi v teh težkih trenutkih stojite ob strani."

Želi si, da pristojni organi čim prej opravijo svoje delo. "Strokovno in neodvisno. Da ne pade senca dvoma o političnem vplivu na presojo pristojnih organov."

Prepričana je, da bi njeno vztrajanje v času teka uradnih postopkov pri pristojnih organih pri vodenju ministrstva "ob tako neusmiljeni kampanji" škodovalo delu vlade, stranke, ministrstvu in državi, zato je Golobu sporočila, da nepreklicno odstopa s položaja ministrice za javno upravo.

SD: Pričakovana poteza

Iz stranke Socialnih demokratov (SD) so sporočili, da je odstop Sanje Ajanović Hovnik z ministrskega položaja v danih okoliščinah pričakovana poteza. "Ob tem si želimo, da se fokus dela koalicije čim prej usmeri naprej, na zahtevne vsebinske izzive, pomembne za našo državo ter njene ljudi," so še dodali.

Spomnimo

Sanja Ajanović Hovnik se je znašla na tnalu, potem ko je bilo razkrito, da je njena pot na konferenco v New York državo stala nekaj več kot 30 tisočakov. Nato pa je sledilo še razkritje o domnevnem vpletanju ministrice v javnem razpise. Ajanović Hovnikova je namreč sprva trdila, da za prijavo na razpis Inštituta za preučevanje enakosti spolov (IPES), ki ga vodi njena prijateljica Kaja Primorac, ni vedela. Nato pa so v oddaji Tarča na javni televiziji razkrili, da je ministrica zavajala ter celo podpisala spremembo razpisnih pravil, ki so njeni prijateljici in soustanoviteljici podjetja omogočili pridobitev nekaj več kot 800.000 evrov na javnem razpisu ministrstva.

Ajanović Hovnikova je ob tem dejala le, da se "posipa s pepelom" in priznala, da je pismo podpore res podpisala, a enako storila tudi v petih drugih primerih. Dodala je, da takšne dokumente podpisuje "skoraj generično".