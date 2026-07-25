Sanjska služba: 'Ni stresa, 95 odstotkov dela si organiziram sam'

Po planini Kuhinja pod Krnom so se že pred zoro, kot vsako poletno jutro, tudi danes razlegali idilični pastirski zvoki. Za Davida Gregorčiča se je dan začel petnajst čez štiri.

Gregorčič zadnjih pet poletij, med majem in oktobrom, bdi nad kravami petih kmetij, ki se pasejo na več kot tisoč metrih nadmorske višine. Pred tem je bil dve leti na Matajurju. Rodil se je v Mostu na Soči, že več kot 50 let pa živi v Trbovljah. Vse življenje je delal kot policist, že kot majhen pa je sanjal, da bi bil pastir. Pri 75 letih živi svoje sanje. "Dejansko je to res balzam za živce. Ni stresa, 95 odstotkov dela si organiziram sam."

Vsak dan mora zgodaj zjutraj in popoldne zgnati krave s paše ter jih strojno pomolsti. Vmes lahko počiva. Še največ preglavic mu občasno povzročajo vreme ali krave. "Ko pa iščejo pašo, se včasih zamudiš tudi za več kot eno uro, da jih vse najdeš. Fino bi bilo, da bi imel telefon ali pa GPS, da bi jih poklical, vendar trenutno to še ne gre."

Mleko nato steče v zbiralnik, kjer sirar pripravi vse potrebno za izdelavo sira. Andrej Gregorčič, sirar na planini Kuhinja: "Trenutno imamo 500 litrov mleka, medtem ko ga imamo maja, ko je laktacija večja, tudi do 800 litrov."

Kot sirar s 40-letnimi izkušnjami pove, da je David dober pastir in da se na živino dobro spozna. "Zelo težko je dobiti dobrega pastirja, pa tudi mlekarja. Delo je vsak dan. Tu ni ponedeljka ali nedelje, ampak 30 dni v mesecu."

Neokrnjena narava in sproščeno vzdušje pa sta tista, ki vsakodnevne obveznosti spremenita v sanjsko službo.