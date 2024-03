Sanjski dom sta si zgradila za 180 tisočakov: 'Varčevanje je najin hobi'

Varčnost, ki se je oba držita že od srednje šole dalje, se jima je tako izplačala. Hiša s 100 kvadratnimi metri je bila gotova v desetih mesecih. "Ko sva delala hišo, je bila že zima in ni bilo niti malo zabavno. Po službi sva prišla domov, se takoj preoblekla in nato na parceli delala tudi do 11. ure zvečer, ko sva šla spat, ob 6. uri zjutraj pa jovo na novo. In tako sva delala 10 mesecev," pove.

Ob tem pa jima je delo precej oteževala tudi gradnja v času koronavirusa. Takrat je namreč primanjkovalo delovne sile, cene pa so rasle v nebo. Ker ju je čas preganjal tudi zaradi Evine nosečnosti, sta morala tako po nasvetih mojstra za orodje poprijeti tudi sama. Učila sta se, kako zalepiti izolacijo, do kod jo je treba položiti itd. "Vse to sem si napisala v zvezek in nato sledila navodilom. V trgovini sva kupila material in sama naredila hidroizolacijo."