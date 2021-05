Sanjski moški je izbral sanjski čoln

Izkušeni Mattila se je zavedal, da sta pri snovanju nove serije plovil ključna parametra koncept in dizajn, zato se je na novo pot podal s partnerjem J&J Design, kar pomeni, da so za modni stil čolnov Saxdor zaslužni prav Slovenci. Priznan studio, specializiran za oblikovanje motornih plovil in jadrnic, je v zadnjih treh desetletjih za najbolj prestižne in vplivne proizvajalce pripravil številne prodajne uspešnice. In pri prvem modelu finske znamke ni bilo nič drugače, saj so se ob razvoju oprli na bogato industrijsko znanje, vodila pa jih je tudi velika mera ustvarjalnosti.

Nova doba navtike je nastopila s prvorojencem družine, z modelom Saxdor 200 Sport, ki si je zadal cilj revolucionarizirati segment manjših osebnih čolnov. S čim, vprašate? Z odprtjem čisto nove kategorije plovil, ki združuje zmogljivost, zabavnost in enostavnost uporabe vodnega skuterja z varnostjo in udobjem kompaktnega čolna. 6-metrski dnevni cruiser je na voljo v dveh konfiguracijah, pri čemer prva ohranja sedenje v stilu jet-skija s trojnim jockey sedežem, druga, bolj klasična, pa vključuje vzporedna sedeža z dvojno klopjo na krmi. Na račun lahke konstrukcije (780 kg) je čoln izredno enostaven za transport na prikolici ter ugoden za vožnjo in vzdrževanje. Ko to povežemo z 22,5-stopinjskim dvojno stopničastim trupom, ki zagotavlja mehko plovbo na krajših in daljših potovanjih ter tudi v slabših vremenskih razmerah, ugotovimo, da je Saxdor 200 Sport odlična izbira ne zgolj za prekaljene morske mačke, ampak tudi za prve lastnike čolnov. Osnovna verzija premišljeno oblikovanega modela se ponaša z odprto palubo, a kupci lahko zasnovo prilagodijo svojim željam z raznolikimi možnostmi, kot so T-top, ležišče v premčnem predalu, dvojni 9-palčni večnamenski zasloni na krmilni konzoli in nadgrajeni stereo sistem. Eden glavnih adutov novinca je zagotovo tudi privlačna izhodiščna cena - 22.320 evrov ob opremi s 100-konjskim motorjem Mercury XL CT, zmožnim dosega hitrosti 32 vozlov, ki naredi to kompaktno plovilo dostopno vsakomur, pa naj gre za željne ribolova, vodnih športov ali preprosto uživanja na vodi s prijatelji in z družino. Pri Saxdorju so za najbolj zahtevne ustvarili še različico PRO, ki stavi na dinamiko in okretno agilnost, pri čemer ne zapostavlja udobja in praktičnosti. Opremili so jo z močnejšo različico izvenkrmnega Mercuryja s 175 KM, ki odločno pokaže svoj športni karakter in cruiser potisne do vznemirljive hitrosti 45 vozlov. Neprekosljivi užitki v vožnji bodo na voljo od 31.200 evrov dalje, s čimer Saxdor dokazuje, da je za razumno ceno mogoče dobiti atraktivno dizajniran, kakovosten, vsestranski in športen čoln. Odličnost skandinavskega paketa je med drugim prepričala odločevalce treh različnih navtičnih tekmovanj, od katerih izstopa laskava mednarodna nagrada Best of Boats (BoB) za najboljši čoln za začetnike 2020.