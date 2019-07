Sanjski Muzikal, ki ga je navdihnil Puškinov roman Jevgenij Onjegin

Letošnja novost v sklopu 67. Festivala Ljubljana bo nedvomno gostovanje dveh literarno navdihnjenih muzikalov Onjeginov demonterMojster in Margareta. Slednji vsebino črpa iz slovitega Puškinovega romana v verzih Jevgenij Onjegin, pri čemer gledalcem ponuja nekoliko drugačen pogled na naveličanega in razočaranega mladeniča, ki je s svojimi nespametnimi odločitvami zagrenil življenje sebi in svojim bližnjim. Zgodba oriše francoski negovalki, ki peljeta obnemoglega starca na invalidskem vozičku. Starec je Jevgenij Onjegin, ki se je ob koncu življenja znašel v norišnici. Doživlja blodnje in čaka na pismo ljubljene Tatjane Larin, ki je ni videl vse od mladosti. Negovalki mu vbrizgata injekcijo in starec se med spanjem spomni dvoboja, zaradi katerega se je nekoč v prah sesulo njegovo življenje in življenje vseh, ki so mu bili blizu. Onjegin se v grozi zbudi, toda niti buden nima miru, saj se mu prikaže Demon. Starec ga obtoži svoje nesreče in je prepričan, da je Demon kriv za to, da se je njegovo življenje tako zasukalo. Takrat pride sama Tatjana, ki je poročena in ima otroke, toda kljub temu ne more pozabiti Onjegina. Zdi se ji, da ga je v mladosti nepremišljeno zavrnila in zato živela tuje življenje. Demon sliši njene besede in ji ponudi enkratno priložnost, da se lahko vrne v preteklost in zaživi na novo. Hkrati naj si starec Onjegin ogleda samega sebe in premisli, kaj je počel, kako je živel ter zakaj se je njegovo življenje tako zasukalo. Zasedba gledališča LDM Novaya Scena prihaja prvič v Slovenijo in vas bo v Onjeginov svet popeljala s sanjsko kostumografijo in scenografijo ter s številnimi vizualnimi efekti. Sodobni muzikal Onjeginov demon namreč predstavlja nov fenomen, ki združuje sodobno umetnost s tradicijo ruskega gledališča in visokimi standardi Broadwaya. Poseben pečat pusti 3D video vsebina, ki daje muzikalu kinematografsko razsežnost.