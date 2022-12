Sanjski šopek – nov cvetlični studio v Ljubljani

Če že moramo prostoru nadeti nek označevalec lahko rečemo, da je Sanjski šopek cvetlični studio, ampak tudi to ne zajame ideje v celoti. Recimo raje, da je prostor za druženje, prostor, kjer vsak najde svoj mir, prostor za ideje, inspiracijo, pa tudi za trenutek sprostitve sredi kaotičnega dneva. Prostor, ki ti dovoli, da doživiš trenutek tak, kot je; vesel, otožen, zaljubljen, razočaran in v prvi vrsti tvoj.

To je prostor, kjer diši po lepih časih in kjer se spletajo vezi za prihodnost. Tu je prostor za sramežljive potonike, zaljubljene vrtnice, pa za skromno, a veličastno suho cvetje in za vse iskrive trave. Tu je prostor zate, zanjo in zanj, pa tudi za tiste, ki ne pašejo v kategorije. Tu raznorazne cvetlice izrisujejo še nikoli videne podobe, pa tudi nasmeške na obrazih. Iz tega prostora odideš s cvetjem, ki bo načrtno ali pa povsem spontano postalo zahvala, objem, sočutje, stisk roke, ljubezen, prijateljstvo, želja, opomnik, presenečenje, nekaj pač.