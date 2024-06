Sanjski šopek za posebno priložnost

Življenje je potovanje, v času katerega se večkrat srečate z različnimi priložnostmi in dogodki. Gre za večje, prav posebne dogodke, ki vam bodo v vašem spominu ostali še zelo dolgo, zato jih je potrebno proslaviti, uživati in si zanje vzeti čas, saj je življenje kratko, lepi trenutki pa so zagotovo nekaj, kar vas v vsakdanjem kaotičnem svetu drži pokonci.

OGLAS

Imate v vašem življenju koga, ki je ravnokar dobil otroka ali pa diplomiral? Za nasvet smo povprašali Metko iz Sanjskega šopka. Preberite si, katere rože ali šopek so najbolj primerni za različne priložnosti.

icon-expand

Rojstni dan Za rojstni dan je najbolj primerno, da podarite šopek, ki vsebuje rože za vaše astrološko znamenje ali cvetje, ki je primerno za mesec vašega rojstva. Na primer za vse, ki rojstni dan praznujejo februarja izberite vijolice, za aprilske slavljence je najbolj primerna marjetica, za novembrske pa krizantema. Romantična priložnost Romantičnih priložnosti je ogromno, najbolj pogoste so valentinovo, obletnica zveze ali poroke in zaroka. Najbolj klasična izbira je šopek rdečih vrtnic, ki simbolizira ljubezen in strast. A zakaj ne bi bili tokrat malenkost drugačni? Podarite tulipane ali pa vrtnice v barvi sivke – presenetite svojo partnerko z malo drugačnim šopkom ali pa izberite njeno najljubšo cvetje.

icon-expand

Nova služba Je vaša najboljša prijateljica dobila novo službo in nimate ideje, kaj bi ji podarili? Šopek svetlih barv, kot so oranžna, rumena in rožnata – te namreč simbolizirajo energijo, optimizem in srečo, ki jih obdarjenec doživlja v novi fazi kariere. Najbolj primerno cvetje so sončnice, gerbere in lilije, ki bodo poskrbele za dodaten občutek veselja. Rojstvo otroka Rojstvo otroka je ena največjih prelomnic v vašem življenju, a ne pozabite, manj je več! Izberite šopek s pastelnimi barvami, kot so rožnata, modra, vijolična ali svetlo rumena, med cvetjem pa izberite vrtnice, nageljne, sivko ali mačehe. Seveda ne pozabite dodati še kakšnega simpatičnega bodija ali pa plišaste igrače – za piko na i nanjo vgravirajte ime novorjenčka.

icon-expand

Diploma/magisterij Zaključek študija je svojevrsten dosežek in predstavlja presek med študentskim in odraslim življenjem. Podarite šopek elegantnih belih ali svetlo rumenih vrtnic, ki predstavljajo uspeh, srečo in čistost. Za kanček drznosti dodajte vanj še malo sivke, ki bo poskrbela za mir in sprostitev po koncu napornega študijskega obdobja. Sočutje (pogreb) Poleg lepih trenutkov vas v življenju čaka nekaj bolj žalostnih dogodkov. Ob njih je sicer najbolj pomembno, da osebi, ki je izgubila bližnjega, stojite ob strani, a v znak sočutja lahko poklonite šopek krizantem, lilij ali vrtnic. Najbolj primerne barve bodo modra, bela ali zelena, ki predstavljajo mir in umirjenost - točno to, kar oseba najbolj potrebuje ob težkih trenutkih.

icon-expand

Zahvala Se želite zahvaliti prijatelju ali sodelavcu za pomoč? Najboljša izbira so njhove najljubše rože, če pa niste prepričani, katere to so, izberite bolj svetlo cvetje – bela, rožnata in rumena, ki kažejo vašo hvaležnost. Nageljni, lilije in marjetice bodo kot nalašč za zahvalo. Ob posebnih priložnostih je šopek kot darilo odlična ideja, zato se le oglasite v Sanjskem šopku. In če niste prepričani v svojo izbiro, vam bo Metka z veseljem pomagala, da boste za vsako priložnost podarili najlepši šopek.

icon-expand