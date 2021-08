Sanjsko doživetje v Kopru

Sanjsko doživetje v soju sveč je novi turistični produkt, ki je od letos poleti na voljo v Kopru in katerega je prvi preizkusil prav aktualni sanjski moški Gregor Čeglaj. Petzvezdično doživetje vključuje nepozabno kulinarično izkušnjo na slikovitem balkonu srednjeveške Pretorske palače in ogled veličastnega koprskega Zvonika v čarobnem soju lantern. Doživetje je butične narave in je namenjeno parom oziroma skupini do 4 ljudi, ki bi radi uživali v intimnem vzdušju skrivnostnega ambienta starega mestnega jedra Kopra. Doživetje se izvaja ob torkih zvečer, v ceni 99 evrov pa so vključeni večerja s tremi hodi z vinsko spremljavo za dve osebi na znamenitem balkonu palače s pogledom na Titov trg in ogled 54-metrov visokega koprskega Zvonika z lanternami. Zaradi butičnosti doživetja in velikega zanimanja je to nepozabno in romantično izkušnjo treba vnaprej rezervirati. Rezervacije in dodatne informacije so možne na tic@koper.si in na telefonski številki 05 6646 403.