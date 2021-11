Sankanje po Avstriji - idila za vso družino

Zimovanje v Avstriji je pravi spektakel za vso družino. Po vsej državi, v vsaki regiji, katero se boste odločili obiskati, vas čaka vrsta aktivnosti, ki bodo obogatile vaš dopust – dobro se boste zabavali, sprostili, uživali v odlični hrani in čudoviti zasneženi pokrajini. Pozimi se bomo večinoma odpravili v Avstrijo na smučanje, v tej državi pa je tudi veliko različnih vsebin za tiste, ki si preprosto želijo uživati v zimskih radostih.

Sankanje je najljubša zimska zabava večine malčkov! A sanjkanje ni samo za otroke, sankajo se tako mladi kot odrasli, še posebej po dolgih in urejenih poteh, po katerih se lahko po okusni večerji in dobri zabavi v eni od planinskih restavracij spustimo v dolino, kjer smo nastanjeni. In veliko avstrijskih sankališč je prav takšnih! So različnih dolžin, nekatera so kot nalašč za dnevno, nekatera pa za nočno sankanje. Predstavljamo vam naš izbor sedmih zanimivih sankališč v različnih avstrijskih regijah, tako da ne boste prikrajšani za kakovostno sankanje v nobenem delu države.

icon-expand Avstrijska turistična organizacija FOTO: Gert Perauer Foto Perauer

Sonnalm Stubeck (Koroška) Najdaljše koroško naravno sankališče v Sonnalm Stubeck v Lieser-Maltatalu omogoča celotni družini uživanje v sankanju. Začetna postaja se nahaja na 1700 metrih nadmorske višine. 8 kilometrov dolgo naravno sankališče (možen je dostop po dostopni cesti) vodi čez sončni Hausberg, vse do zgodovinskega mesta Gmünd v dolini. Na vrh se lahko povzpnete tudi peš ali s taksijem za sankače. Če se želite sankati po 4 km dolgi poti, ki se tam nahaja, se boste do njenega začetka lahko pripeljali le s taksijem, ki pelje povsem do vrha. Z vrha se lahko nato s smučmi ali sanmi spustite po pobočju vse do koče ob vznožju steze.

icon-expand Avstrijska turistična organizacija FOTO: Andreas Roebl

Bad Goisern (Zgornja Austrija) Odlično sankališče vas čaka v Bad Goisernu, kjer so že organizirali svetovna prvenstva v tekmovanju pogumnih sankačev. Pozimi je slikovita dolina Goiserer prekrita z belo snežno odejo in se spremeni v zimsko športno letovišče stran od vrveža v Alpah. Poleg sankanja in smučanja so tek na smučeh in krpljanje le nekatere od aktivnosti za ljubitelje zime, ki so na voljo v Bad Goisernu. Višinske poti na Predigstuhlu ponujajo panoramske proge za tek na smučeh, medtem ko v nordijskem centru ne najdete le prog, ampak tudi skakalnico!

icon-expand Avstrijska turistična organizacija FOTO: Franz Zwickl

Zauberberg Erlebnis-Rodelbahn (Spodnja Austrija) Sankališče Zauberberg Erlebnis-Rodelbahn na Semmeringu ponuja zabavno sankanju za otroke in odrasle na 3 km dolgem sankališču, ki je tudi ponoči osvetljeno. Fantastične zgradbe, tuneli in čarobni svetlobni učinki popeljejo sankače podnevi in ponoči v čarobni svet gore Zauberg ter predstavljajo veselo in vznemirljivo alternativo smučanju in deskanju.

icon-expand Avstrijska turistična organizacija FOTO: Bramberg

Wildkogel-Arena (Dežela Salzburg) Najdaljše osvetljeno sankališče na svetu! Wildkogel-Arena poleg možnosti uživanja v dolgem sankališču ponuja številne druge vrhunske zanimivosti. Preden se avantura začne, vas bodo žičnice Wildkogelbahnen v Neukirchnu ali Smaragdbahn v Brambergu udobno popeljale v zračne višine v svojih toplih kabinah. Na 14 km dolgi poti, ki se spušča proti Brambergu, sankači naredijo neverjetno višinsko razliko 1300 metrov. Dovoljena je uporaba vsega, s čimer se lahko spuščamo – naj gre za profesionalne dirkalne sani, udobne sani ali bob. En spust, odvisno od tega, kako pogumni ste, traja od 30 do 50 minut. Rittisberg (Štajerska) Posebej pripravljeno sankališče na Rittisbergu, ki je ponoči osvetljeno, je ena najlepših naravnih sankaških prog na Štajerskem. Ob torkih, sredah in petkih se s 4-sedežnico zapeljete na 1500 metrov visoko goro Rittisberg, nato pa se z veliko hitrostjo spustite. Na gorski postaji si lahko izposodite sani, popoln zimski večer pa dopolnjujeta restavraciji Rittisstadl ali Waldcafe. Mimogrede, sankališče je osvetljeno do 23:00 - kar pomeni, da lahko v miru in brez naglice končate večerjo!

icon-expand Avstrijska turistična organizacija FOTO: Strasser

Stubaital (Tirolska) V Stubaitalu na Tirolskem je 14 sankaških prog, ki so označene s kakovostnim žigom za naravne sankaške proge – vse odlično pripravljene in locirane v veličastnem svetu gora. Najdaljše sankališče na Tirolskem, dolgo več kot 6 kilometrov, vodi iz Elferja neposredno v središče Neustifta. Štiri steze so osvetljene in delujejo ponoči. Vesel večer v planinskih kočah, ki mu sledi sankanje, je obvezen za vse med zimskimi počitnicami v Stubaitalu.

icon-expand Avstrijska turistična organizacija FOTO: Melanie Fleisch