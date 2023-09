'Sankcionirati moramo deviantna dejanja in preprečiti huda mučenja živali'

Zakon o zaščiti živali med drugim predvideva ustanovitev prehodnih hlevov za odvzete živali, ustanovitev specializirane inšpekcije za zaščito živali, obvezno čipiranje mačk, prepoved privezovanja psov in uporabe živali v cirkusih in na cirkusu podobnih prireditvah ter vzpostavitev obveznega internega video nadzora v klavnicah. Julija je v državnem zboru potekala javna predstavitev mnenj, predstavniki veterinarske stroke in kmetijstva pa so bili takrat kritični predvsem do predlagane uvedbe pooblaščenih svetovalcev. V več društvih za zaščito živali so medtem podprli takšno rešitev.

Koalicija je tiste, ki so noveli zakona tudi tokrat glasno nasprotovali, pomirjala, češ da so prepričani, da "absolutna večina kmetov" z živalmi ravna zgledno, strpno in primerno, a ob tem izpostavila, da se veliko zavržnih primerov zgodi prav v mestih. "Najbolj okrutna dejanja so bila vedno v mestih. Ta zakon naslavlja tiste, ki mučijo živali. Mi moramo sankcionirati deviantna dejanja, mi moramo preprečiti huda mučenja," je dejala Meira Hot iz vrst SD.