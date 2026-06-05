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Slovenija

Sar in Kajzer na telefonu: Izrael odpira veleposlaništvo v Ljubljani

Tel Aviv/Ljubljana, 05. 06. 2026 08.30 pred 1 uro 1 min branja 125

Avtor:
M.V.
Gideon Sar

Po nastopu nove slovenske vlade in umiku palestinske zastave s pročelja vladnega poslopja na Gregorčičevi je sledil tudi klic med izraelski zunanjim ministrom Gideonom Sarom in njegovim slovenskim kolegom Tonetom Kajzerjem. Sar je javnost obvestil, da je Kajzerja seznanil z odločitvijo o čimprejšnjem odprtju izraelskega veleposlaništva v Ljubljani.

"Odličen pogovor z novim slovenskim zunanjim ministrom Tonetom Kajzerjem," je zapis na družbenem omrežju X začel Gideon Sar. Povedal je, da je slovenskemu kolegu čestital ob inavguraciji nove in vlade in prevzemu položaja zunanjega ministra. 

"Obvestil sem ga o svoji odločitvi, da čim prej odpremo prvo izraelsko veleposlaništvo v Ljubljani. Minister je obljubil vso potrebno pomoč za zagotovitev njegove hitre vzpostavitve. Pogovarjala sva se o skupni nameri za krepitev odnosov med državama."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

 Ministra sta se pogovarjala tudi o "hudem incidentu", ki se je zgodil ta teden, ob koncu mandata prejšnje vlade, ko letalo izraelske letalske družbe ni smelo pristati v Sloveniji. Sar je dejal, da mu je Kajzer obljubil, da se takšna situacija ne bo ponovila.

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"Govorila sva tudi o prihajajočih porokah najinih hčera in čestital sem mu ob poroki njegove hčere," je zapisal izraelski minister in dodal, da je Kajzerja povabil v Jeruzalem ter da sta se dogovorila, da bosta vzdrževala neposredne in redne stike. 

"Izrael in Slovenija skupaj," je sklenil zapis. 

gideon sar izrael slovenija tone kajzer

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KOMENTARJI125

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Buci in Bobo
05. 06. 2026 09.32
Fajončica jim je prodala vodovodne cevi, kasneje so jih iznajdljivi palestinci predelali v rakete. Za raketo ne ustrezajo navadne vodovodne cevi, to menda razumete kot tudi, da to niso bile vodovodne cevi. Hinavščina pri levih ustvarjalcih javnega mnenja je pokopala goloba in njegovo vlado.
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0 0
biggie33
05. 06. 2026 09.32
Avstrijski slikar se obrača v grobu..
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+1
1 0
borjac
05. 06. 2026 09.32
"Sar in Kajzer na telefonu: Izrael odpira veleposlaništvo v Ljubljani" , Black Cube je zrihtal stvari , Slovenija bo postala Židovska kolonija , to je bil dogovor na SDS-u z Janšo ... Slovenija bo podpirala pomore otrok z Židovske strani..
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+1
2 1
iziizi
05. 06. 2026 09.31
Toooooooo super
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+0
1 1
krpati
05. 06. 2026 09.31
Pa še zid ogrog mesta pričakujem v tem letu. Vsaj 8 m višine.
Odgovori
+1
1 0
Crazy_Horse
05. 06. 2026 09.29
če bi odstranili še ukrajinsko zastavo bi bilo idealno .
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+1
4 3
dron
05. 06. 2026 09.29
Sektaši ste dokazali, da ste podporniki genocida in izdajalci domovine, a karmi se ne boste izognili.......
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+1
6 5
Razsuti Tovor
05. 06. 2026 09.29
Eni so za mednarodno pravo in človeško dostojanstvo, drugi pa cucki kriminalcev. Odvisno od karakterja.
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+4
4 0
Amenhotep
05. 06. 2026 09.29
KOnčno normalizacija razmer v Sloveniji. Palestinoljubci pa lahko spokate v Gazo med svoje teroriste .
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-4
3 7
Rock8
05. 06. 2026 09.32
Ti se pa lahko odseliš v tel aviv
Odgovori
0 0
Fluxx
05. 06. 2026 09.28
A ne rusijo te cerkev pa pluvajo redovnic? A NSi to nic ne moti? Cudne reci.
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+5
5 0
JP2022
05. 06. 2026 09.32
eee kaj si napisal?
Odgovori
0 0
jank
05. 06. 2026 09.28
Da bodo izstavljeni računi za Black Cube, je moralo biti vsem jasno. Da pa bo tako na hitro in na tako očiten način, pa ni bilo za pričakovati. Tako na horuk način si najverjetneje Janša ni želel. Toda Izraelci so neizprosni in njihov vazal Janša nima izbire. Slovenija je s to vlado postala lutka v rokah Netanjahove genocidne klike. Kam gremo? Kakšno bo naše mesto v mednarodni skupnosti? V času prejšnje Janševe vlade smo bili marioneta Orbana, sedaj pa smo na vrvicah Netanjaha. Sram me je, da imamo takšno vladno kliko. Tega si ne zaslužimo, zato, lep pozdrav z oblačnega Krka.
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+3
4 1
Matej008
05. 06. 2026 09.28
V zadnjih dveh tisočletjih je bilo zabeleženih več kot 150 večjih izgonov Judov iz različnih držav in mest. Zgodovina si zasluži preučevanje, ne pa površnih zaključkov... Človek se resno vpraša, kakšni družbeni, politični in verski konflikti so se ponavljali skozi zgodovino, da so bili tolikokrat tarča preganjanja in izgonov!
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+0
1 1
Rde?a pesa in hren
05. 06. 2026 09.27
Sploh ne rabimo več policije, ne tožilstva ne sodstva: vsakmeu, ki ima IQ nad 50 je jasno, da je izraelska vlada neposredno vmešana v volitve. Vsebina onih razgovorv je tu sedaj sekundarnega pomena. večje ZLO je, ko se ti tuja država vmešava v tvoje notranje zadeve kot to da nismo kos korupciji (levi in desni, jasno). To pa ne pomeni, da g 10% in ostali ne rabijo iti z zapahe. A sedaj je boj pomembna NIČ VEČ SKRIVANA POVEZAVA med neposredno vkljčenostjo izraelske vlade v naše volitve.
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+0
3 3
oberzajebant
05. 06. 2026 09.26
Itak......prezentacija arogance. Zato, ker Slovenija nima strateške zunanje politike. Vedno znova samovolja vsakokratne politike.
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+1
1 0
Yoda
05. 06. 2026 09.26
Lepo... lepo... nekateri že odpiramo oči, drugi pa jih bodo kmalu.... ostali pa so itak zavedeni slepci.
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+1
2 1
rahlo_nepristranski
05. 06. 2026 09.25
Sami rasisti tukaj gor ampak dokler je to proti izraelu ta spletna stran to podpira in celo spodbuja
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+3
5 2
Kopite84
05. 06. 2026 09.32
Kakšni rasisti? Jaz ne maram Izraela zaradi njihovih DEJANJ! To kar oni delajo je kriminal najhujše vrste in to lahko podpira samo človek brez vesti.
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0 0
BauBau1
05. 06. 2026 09.24
Bravo Golob in vsa ostala bivša vlada!!! Lepo ste v štirih letih pripravili teren za Janšo, da bodo sedaj lahko tudi oni delali neumnosti. Vsakič ista zgodba, kot je bila s Šarcem in Cerarjem, ki sta prav tako s svojim vodenjem vlade tlakovala pot skrajni desnici. Verniki levih in desnih pa se še kar naprej kregajte kdo je boljši, levi ali desni?!? (na koncu so vsi isti)
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+7
8 1
Respublica Butalis
05. 06. 2026 09.23
Najbolje, da izobesijo še izraelsko in rusko fano.
Odgovori
+5
6 1
Heretik
05. 06. 2026 09.22
Na bruhanje mi gre, ko vidim te veleizdajalce kako so pričeli brez sramu uničevati in razgrajevati Slovenijo.
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+8
14 6
JanezOrban
05. 06. 2026 09.21
Celi svet se obrača proti zločincem,še Melonijeva jih je nagnala,edino Janša,Dodik,Trump pa Orban jih podpirajo!
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+7
13 6
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