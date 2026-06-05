Sar in Kajzer na telefonu: Izrael odpira veleposlaništvo v Ljubljani

"Odličen pogovor z novim slovenskim zunanjim ministrom Tonetom Kajzerjem," je zapis na družbenem omrežju X začel Gideon Sar. Povedal je, da je slovenskemu kolegu čestital ob inavguraciji nove in vlade in prevzemu položaja zunanjega ministra.
"Obvestil sem ga o svoji odločitvi, da čim prej odpremo prvo izraelsko veleposlaništvo v Ljubljani. Minister je obljubil vso potrebno pomoč za zagotovitev njegove hitre vzpostavitve. Pogovarjala sva se o skupni nameri za krepitev odnosov med državama."
Ministra sta se pogovarjala tudi o "hudem incidentu", ki se je zgodil ta teden, ob koncu mandata prejšnje vlade, ko letalo izraelske letalske družbe ni smelo pristati v Sloveniji. Sar je dejal, da mu je Kajzer obljubil, da se takšna situacija ne bo ponovila.
"Govorila sva tudi o prihajajočih porokah najinih hčera in čestital sem mu ob poroki njegove hčere," je zapisal izraelski minister in dodal, da je Kajzerja povabil v Jeruzalem ter da sta se dogovorila, da bosta vzdrževala neposredne in redne stike.
"Izrael in Slovenija skupaj," je sklenil zapis.
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