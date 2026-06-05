Sar in Kajzer na telefonu: Izrael odpira veleposlaništvo v Ljubljani

"Odličen pogovor z novim slovenskim zunanjim ministrom Tonetom Kajzerjem," je zapis na družbenem omrežju X začel Gideon Sar. Povedal je, da je slovenskemu kolegu čestital ob inavguraciji nove in vlade in prevzemu položaja zunanjega ministra.

"Obvestil sem ga o svoji odločitvi, da čim prej odpremo prvo izraelsko veleposlaništvo v Ljubljani. Minister je obljubil vso potrebno pomoč za zagotovitev njegove hitre vzpostavitve. Pogovarjala sva se o skupni nameri za krepitev odnosov med državama."