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Sara Isaković: Otroku telefon šele pri 15 letih!

Ljubljana, 09. 06. 2026 07.00 pred 1 uro 4 min branja 20

Avtor:
Svet na Kanalu A
Sara Isaković meni, da 11-letnik še ne bi smel imeti telefona

Nekoč je osvajala olimpijske medalje in premikala meje v bazenu, danes pomaga ljudem premagovati ovire v lastni glavi. Sara Isaković opozarja na eno največjih nevarnosti sodobnega otroštva – pametne telefone. Zakaj meni, da otroci z njimi prihajajo v stik veliko prezgodaj, kako vplivajo na razvoj možganov in kaj lahko starši storijo, ko opazijo, da telefon prevzema nadzor nad življenjem njihovih otrok?

Ko je Sara Isaković leta 2008 osvojila olimpijsko srebro, je Slovenija slavila eno največjih športnih zgodb v svoji zgodovini. Po koncu vrhunske športne kariere pa se ni ustavila. Svoje izkušnje z obvladovanjem pritiska, strahu in negotovosti je nadgradila z magistrskim študijem psihologije uspešnega nastopanja v ZDA. Danes pomaga športnikom, podjetnikom, staršem in mladim razumeti, kako delujejo naši možgani in kako lahko um postane naš zaveznik, ne sovražnik. V zadnjih letih pa jo vse bolj zaposluje tema, ki zadeva skoraj vsako družino – vpliv pametnih telefonov in družbenih omrežij na otroke.

Nekoč športnica leta danes uči več, kot le kako zmagovati v bazen.u.
Nekoč športnica leta danes uči več, kot le kako zmagovati v bazen.u.
FOTO: Damjan Žibert

Ne odločajte se zaradi pritiska okolice

Konec šolskega leta je pogosto čas nagrad. Med njimi se vse pogosteje znajde tudi prvi pametni telefon. Sara Isaković opozarja, da se številni starši za ta korak odločijo predvsem zaradi občutka, da njihov otrok zaostaja za vrstniki. "Zelo pomembno je, da se vprašamo, ali se odločamo iz lastne negotovosti ali pa zares v dobro otroka. Samo zato, ker imajo telefon vsi drugi, še ne pomeni, da ga mora imeti tudi naš otrok," poudarja. Po njenem mnenju bi morali starši z nakupom pametnega telefona čim dlje počakati. Sama pravi, da bi bilo idealno šele pri petnajstih ali šestnajstih letih.

Sara Isaković meni, da 11-letnik še ne bi smel imeti telefona
Sara Isaković meni, da 11-letnik še ne bi smel imeti telefona
FOTO: Svet na Kanalu A

Kraja pozornosti in motivacije

"Starši pogosto opažajo, da otrok izgubi fokus, da se težje uči in da nima več motivacije. Razlog je preprost. Telefon ponuja hitre dražljaje in stalne dopaminske nagrade. V primerjavi s tem je šolsko delo za možgane bistveno manj privlačno." Mnogi verjamejo, da je brskanje po telefonu način sproščanja. Isakovićeva opozarja, da se v resnici dogaja ravno nasprotno. "Možgani se morajo neprestano prilagajati novim vsebinam. Ena vzbudi jezo, druga žalost, tretja navdušenje. To je za živčni sistem stres, ne počitek." Posebej zaskrbljujoč je podatek, da najstniki pred zasloni pogosto preživijo od šest do osem ur dnevno. Največjo ceno pa plačuje spanec. "Največja past je telefon v spalnici. Starši mislijo, da otrok spi, v resnici pa je lahko na telefonu do dveh ali treh zjutraj. Tak otrok naslednji dan preprosto ne more biti spočit, motiviran in zbran."

Ko telefon vzamemo, vidimo pravo sliko

Eden najbolj očitnih pokazateljev zasvojenosti je odziv, ko otrok ostane brez telefona. "Takrat pogosto pride do razpada živčnega sistema. Če je otrok predolgo izpostavljen hitrim dopaminskim nagradam, je odvzem zanj zelo neprijeten. Zato lahko pride do močnih čustvenih izbruhov in tudi agresivnega vedenja." Ob tem poudarja, da rešitev ni nasilno odvzemanje naprav, temveč iskren pogovor in postopno postavljanje meja. Staršem svetuje, naj si upajo priznati tudi lastne napake. "Lahko rečemo: oprosti, ko sem ti kupila telefon, nisem vedela, kakšne posledice lahko ima. Zdaj vem več in od danes naprej bomo ravnali drugače."

Zakaj zahtevamo nekaj, česar sami ne počnemo?
Zakaj zahtevamo nekaj, česar sami ne počnemo?
FOTO: Dreamstime

Najprej morajo zgled dati starši

Isakovićeva opozarja, da se otroci največ naučijo z opazovanjem. "Mi smo njihovi vzorniki. Če otrok ves čas vidi starša s telefonom v roki, bo razumel, da je telefon pomembnejši od njega." Tudi kadar telefon uporabljamo za delo ali nujne opravke, je pomembno, da otroku pojasnimo, kaj počnemo in mu namenimo polno pozornost takoj, ko opravimo nujno nalogo.

Dihanje pred ocenami in življenjskimi izzivi

Kot strokovnjakinja za psihologijo nastopanja pa ima Sara Isaković tudi pomembno sporočilo za mlade, ki jih ob koncu šolskega leta čakajo testi, zaključevanje ocen ali popravni izpiti. Po njenem mnenju pogosto podcenjujemo moč dihanja. "Ko je živčni sistem umirjen, so možgani bolj zbrani, spomin deluje bolje in lažje dostopamo do svojega znanja." Mlade zato spodbuja, naj ne verjamejo vsaki misli, ki se pojavi pod stresom. "Ko se pojavi misel 'jaz tega ne zmorem', jo lahko prepoznamo samo kot misel. Ni nujno resnica. Globok vdih, izdih in pozornost usmerimo na nalogo, ki je pred nami."

Njeno sporočilo je preprosto, a pomembno: telefon lahko počaka. Razvoj možganov, duševno zdravje in odnosi z ljudmi pa ne. In morda prav zato nekdanja olimpijska junakinja danes ne uči več le, kako zmagovati v bazenu, temveč predvsem, kako zmagovati v vsakdanjem življenju. Več pa v pogovoru oddaje Svet na kanalu A.

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KOMENTARJI20

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AshBurton
09. 06. 2026 09.15
Telefon al druzbena omrezja???Vrjamem,da obsatajajo telefoni zgolj za klice!!!Zanimivo ti zivis od druzbenih omrezij,da lahko prodajas svoj biznis!!!
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+2
2 0
EANkoda
09. 06. 2026 09.14
Oba moja otroka ga ima od 2.razreda. Sama hodita na trolo v Ljubljani v solo. Vidim kje sta in se lepo slisimo. Imata nadzor (aplikacija). Hci se preko Vibra pogovarja z ekipo s treninga kjer je vkljucena trenerka in dolocene info lep dobi takoj. Draga Sara… Je skodljiv telefon absolutno ampak nekje so meje… Bogi njeni otroci…
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-2
0 2
Tinko22
09. 06. 2026 09.06
ma kake veze ima to, da bo ona dajala mnenje kdaj otroku telefon v roke...in da moramo mi to brat. A je ona zdravnik, psiholog, psihiater, kaj je ona
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-2
1 3
shift
09. 06. 2026 08.53
Samo zato, ker imajo telefon vsi drugi, še ne pomeni, da ga mora imeti tudi naš otrok...saj nikoli niso vsi drugi ampak vedno je eden prvi..prvi ki mu kupijo električno skiro, telefon, pametno uro..in potem vsi gledajo to čudo in hočejo imeti...in ja, starši si kupujejo otrokovo naklonenost s tem. ne delajo pa mu ravno usluge
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+6
6 0
ecoliqua
09. 06. 2026 08.43
Točno ampak potem tudi vero šele pri 15..ne pa da perejo możgane że dojenčkom.
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-5
2 7
sherlock2
09. 06. 2026 08.35
Hm...žal je to nujno zlo, ker drugače sovrstniki take hitro izločijo iz svoje družbe in se s tem introvertiranost otrok brez telefona stopnjuje do te mere, da bez telefona na njih še bolj negativno vpliva ne samo na vedenje pač pa tudi na psiho in njihov razvoj, saj je uporaba app, kot so bančne in druge storitve in splošna digitalna pismenost neizbežna.
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-7
1 8
Flok
09. 06. 2026 08.52
Potrebno je otroke izobraziti, da je pravilno ravno obratno... kdor je obseden z ekrani, take je potrebno "izločiti". Pa ne dejansko izločiti, temveč poslati sporočilo, da so na napačni "strani". Samo z osveščanjem in zgledi (staršev)! Pismenost pa je nujna, potrebna, ampak ob svojem času, ob pravi starosti.
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+6
6 0
Flok
09. 06. 2026 08.33
Dokler je otrok v osnovni šoli, za vse "izredne situacije" šola kontaktira starše... tako je bilo zadnjih 50 let. Za popoldanske aktivnosti starši tako ali tako otroke pripeljejo do vrat in jih čakajo ob koncu na prevzem, torej telefon ni potreben. Potemtakem, če gre otrok sam, recimo za komunikacijo potrebuje telefonski klic. To omogoča navaden, nepameten telefon. Pomnimo, gre za klic! Staršev ne kontaktirajo preko snapchat-a ali tiktok-a. Torej če povzamem, pred 18. letom otrok ne potrebuje prenosnega računalnika, ki se mu reče pametni telefon.
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+7
7 0
EANkoda
09. 06. 2026 09.15
Omg… a resno? In otrok popolnoma izoliran? Dejte no lepo prosim. Kdo ima pa se navaden telefon doma? Se v sluzbi imamo vse povezano preko osebnega telefona…
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0 0
brezveze13
09. 06. 2026 08.31
ne govorit neumnosti , po 15 letu, kdo ga bo pa čuval? jaz mu dam telefon in in vrečko čipsa ali smokija imam mir pred njim
Odgovori
-6
2 8
orhideja79
09. 06. 2026 08.37
ne bo potrebno čuvanje...Sara ima načrt, da bo otrok zaseden čez cel dan. Najprej šola, potem učenje, nato trening...za telefon sploh ne bo časa. Potem, se bo pa spraševala, zakaj je otrok tako izčrpan in zmatran. Prostega časa otrok sploh ne bo imel
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+3
4 1
Ramzess
09. 06. 2026 08.26
Teorija je eno, praksa pa drugo. Včasih ne gre mimo potrebe.
Odgovori
-4
2 6
zaručen
09. 06. 2026 08.23
Starši visijo na telefonu, se z otroci sploh ne pogovarjajo, otroku bodo pa to prepovedali? seveda. Če starši pametno uporabljajo telefon, bodo to znali tudi otroci.
Odgovori
-1
5 6
Gutenberg
09. 06. 2026 08.23
To je teorija. Naj se oglasi še čez 20 let in poroča, kako je to šlo pri njenih treh otrocih. Z vsem spoštovanjem do njenih uspehov ter njenega študija in dela.
Odgovori
-3
3 6
Gutenberg
09. 06. 2026 08.29
Morda še to: o škodljivem učinku so pred 100 leti govorili za knjige, pred 70 za televizijo, pred 40 za računalnik.
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-5
1 6
mmickica
09. 06. 2026 08.21
In ko bo otrok imel psihične težave zaradi izključenosti, nevednosti, nedostopnosti..., bo pa nastopila druga, mogoče še težje ozdravljiva travma... Otroci in mladina se danes namreč pogovarjajo skoraj izključno o vsebinah na socialnih omrežjih, internetu nasploh..., polovica njihovega žargona je vezanega na telefone. Pomeni, da bo njen otrok do 15. leta za sovrstnike kot 4 letnik in se nihče ne bo želel družiti z njim. Pravzaprav ga bodo imeli za zaostalega. Ja, draga Sara, to je dvorezen meč, ne da se več teh zadev kar prepovedat in ignorirat, treba jih je po pameti uporabljat in to je umetnost, katero moraš naučiti otroka.
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-4
4 8
sherlock2
09. 06. 2026 08.40
Točno tako....šele zdaj vidim, ko prebiram ostale komentarje, da nekdo pravilno razmišlja. ŽAL JE uporaba pametnega telefona NUJNO ZLO. Seveda časovno pretiravanje uporabe telefona zagotovo prinaša določene psihične, kot fizične deformacije.
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-6
0 6
FejsBrukica
09. 06. 2026 08.03
Bravo, Sara! Kdor ima svojega otroka rad, mu ne bo dal telefona pred 15im letom starosti! Razen, če ga želite uničiti.
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+5
7 2
jedupančpil
09. 06. 2026 08.11
to je praktično nemogoče, razen če otroka vpišeš nekam kjer se držijo teh pravil, drugače pa srečno
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-2
5 7
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