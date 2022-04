Sara Isaković zasnovala zabavno namizno igro za uresničevanje ciljev

Vsaka želja je uresničljiva, če jo spremenimo v cilj, je prepričana danes in če doseganje cilja pravilno načrtujemo. Odlično orodje za to je tudi ta igra, pravi: "Če damo skozi celoten proces, nam zviša možnost do 95 odstotkov, da ta cilj tudi uresničimo."

Kaj vse se skriva v ozadju največjega uspeha nekdanje plavalke Sare Isaković , za srebrno olimpijsko kolajno? Še več kot velik talent in leta treniranja. "Že kot mlada plavalka sem si zastavila cilj, da bom osvojila olimpijsko medaljo. Vsak dan sem morala trenirati psihološko odpornost, ključen trenutek je bil vsak dan, kako gradim samozavest in vsako noč sem vizualizirala svojo olimpijsko medaljo," pojasnjuje srebrna olimpijka in psihologinja.

Pomembno je da si začrtamo, kam si v življenju želimo

Zastavimo si torej cilj – ga zapišemo in razmislimo, zakaj si ta cilj želimo doseči, svojo vizijo pa razdelimo na več korakov. "V nadaljevanju pa razvijete zdrav odnos in produktivno razmišljanje, kako? Tako, da boste iskali rešitve namesto izgovorov, vadili osredotočenost in umirjenost ter se naučili obvladovati stres v zahtevnih situacijah, ki vas čakajo na poti do cilja," pojasnjuje.

Res je, da prav vsakega cilja morda ne bomo dosegli, pravi Sara Isakovič, a pomembno je, da si začrtamo, kam si v življenju želimo. "Kje končamo, se nikoli ne ve, ampak zagotovo smo bolj izpolnjeni in srečnejši, ker imamo občutek, da imamo življenje v svojih rokah in lažje premagujemo vsakdanje strese ter situacije, ker vemo, kakšno delo nas čaka."

Igra temelji na nevroznanosti in psihologiji, ki ju Sara Isaković preučuje že 13 let, v San Diegu pa je magistrirala iz psihologije učinkovitosti in uspešnosti.