Šarca žalosti mlačen odziv Bruslja na prisluškovalno afero

Na očitke doma, da s svojim ravnanjem ustvarja izredno stanje, da bi si okrepil podporo pred evropskimi volitvami, pa premier Marjan Šarec odgovarja:"Saj ni nobenega izrednega stanja. Odgovorili smo na pritiske, ki so se zgodili, sklicali smo svet za nacionalno varnost, ker je bila vrsta predlogov za to, in to se mi zdi pravilno."

'Če so v preteklosti naši vodilni ravnali preveč servilno, ne morem pomagati'

"Ne moremo biti ves čas samo ponižni in nastavljati drugega lica, moramo povedati, da nekaj ni prav. To smo tudi storili. To ne pomeni, da ustvarjamo izredno stanje, ni izrednega stanja,"je še izpostavil premier ob prihodu na izredni vrh EU o brexitu.

To, da so poklicali veleposlanico v Ljubljano, da jim pojasni zadeve, in da so poklicali na zagovor tudi hrvaškega veleposlanika, so po Šarčevem mnenju odzivi, ki so povsem na mestu, saj da morajo pokazati, da je Slovenija suverena država in da ima svoje stališče."Če so v preteklosti naši vodilni ravnali preveč servilno, pa ne morem pomagati. Jaz pač ravnam, kot mislim, da je prav," je še dejal.

Na vprašanje, ali se bo ob robu vrha o tem pogovoril s hrvaškim kolegom Andrejem Plenkovićem in voditelji institucij EU, je Šarec odgovoril, da s Plenkovićem vselej spregovorita kakšno besedo na vrhu in da bosta zagotovo to storila tudi v četrtek v Dubrovniku na srečanju v okviru pobude 16+1."Kolikor vem, so se tudi hrvaški novinarji pridružili protestu proti takšnemu vplivanju na medije," je še dejal premier.

Šarec bo na to temo poskusil govoriti tudi z Junckerjem

Šarec sicer ne pričakuje, da bi danes v Bruslju poudarjali to temo, saj je glavna tema brexit. Če bo priložnost, bo o tem govoril s predsednikom komisije Jean-Claudom Junckerjem, a ne verjame, da bo dobil drugačen odgovor od tistega, ki ga je komisija že posredovala."Očitno je čas, da pridejo volitve in se kaj zamenja," je še pripomnil ob kritiki mlačnega odziva komisije.