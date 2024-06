Šarčeva kriminalka in nedelja, dolga kot ponedeljek

Sopara, ki je ves dan ležala nad Ljubljano, ni popustila niti, ko je sonce že začelo zahajati. Konferenčni prostor Edvard na Igriški ulici v središču prestolnice je bolj ali manj sameval, polnili so ga le pladnji s hrano, stativi televizijskih kamer pred panojem, na katerem je pisalo Svoboda, ter grozd novinarjev, ki je preigraval scenarije volilne kombinatorike. Ostali gostje so raje kramljali na prostem, čeprav težko nebo ni obetalo, da bodo tam lahko še dolgo ostali.

Za nami je bila namreč mega volilna nedelja, saj so volivci odločali, koga bodo poslali v Bruselj, hkrati pa so odgovarjali še na štiri referendumska vprašanja. Dve sta bili povezani s konopljo, eno z evtanazijo, eno pa s preferenčnim glasom. Vse naštete je predlagala koalicija, največja koalicijska stranka, Gibanje Svoboda, pa je rezultate torej nameravala pričakati na Igriški.

Volišča so se kot običajno zaprla ob 19. uri, na državnozborskih volitvah bi hkrati že objavili rezultate vzporednih volitev in začelo bi se bodisi nazdravljanje bodisi zmajevanje z glavo.

Tokrat pa se takrat ni zgodilo nič. Ker je šlo za evropske volitve, je bilo že vnaprej napovedano, da bodo izidi objavljeni po 23. uri, ko se bodo zaprla volišča v vseh članicah EU. Nekoliko prej so se obetali prvi neuradni izidi referendumskega odločanja, ti so se napovedovali po 21. uri.

Nekaj minut pred deveto je prišla aktualna evropska poslanka Irena Joveva, ki se je za nov mandat v Bruslju potegovala kot nosilka liste Svobode. Pridružila se je sokandidatoma Juretu Lebnu in Mateju Grahu, notranjemu ministru iz strankarskih vrst Boštjanu Poklukarju, poslancema Lenartu Žavbiju in Luciji Tacer ter vodji poslanske skupine Borutu Sajovicu in državni sekretarki Maši Kociper, ki sta bila prav tako na evropski listi.

Jure Leben, Maša Kociper, Boštjan Poklukar

Kmalu so se v rokah znašli mobilni telefoni in v čakanju na prve preštete referendumske glasove se je začelo osveževanje spletne strani Državne volilne komisije (DVK).

Telefoni so bili ves čas v rokah.

Predsednika stranke in slovenske vlade še ni bilo na prizorišču, Robert Golob naj bi prišel ob 21.30. Ven so se nagnetli vsi fotografi in snemalci, ki so čakali na morda celo najbolj odmevno fotografijo večera. Poleg Golobovega političnega udejstvovanja javnost zanima tudi (ali pa morda še bolj), kako bo prišel v spremstvu svoje izbranke Tine Gaber in kaj bosta imela oblečeno. Čakali so nekaj časa, preden je malo pred 22. uro prišel Golob. Nosil je belo srajco, Gabrove pa ni bilo z njim.

Robert Golob v belem.

Ni pa bilo videti, da sosede v bloku pretirano zanima hrup na ploščadi. Čeprav so v oknih gorele številne luči, radovednih glav na balkonih ni bilo.

Sosedov dogajanje spodaj ni pretirano zanimalo.

V prvi izjavi se je zahvalil volivcem za številčno udeležbo, prepričan je bil tudi, da bo na koncu pri vseh štirih vprašanjih prevladal odgovor "za". Po izjavi se je pomešal med strankarske podpornike, odstotek preštetih glasov pa se je navzgor plazil po polžje.

"Glede na to, da mi osebno največ pomeni svoboda medijev, mislim, da je to temelj demokracije, moram priznati, da je bil referendum o RTV-ju najbolj napet. Takrat smo vsi čakali na to, da so ljudje prepoznali, kako pomembni so mediji in njihova neodvisnost," je dejala podpredsednica stranke Sara Žibrat.

Podpredsednica Gibanja Svoboda Sara Žibrat (desno)

"Seveda pa je napeto tudi danes. Namen referendumov je, da preverimo voljo ljudi, vprašanja na nek način preverjajo odprtost naše družbe, ali smo za svobodno odločitev o našem telesu, o tem, katerega poslanca bomo poslali v državni zbor," je naštela za 24ur.com. Dejala je, da je pri vseh štirih referendumskih vprašanjih obkrožila "za", osebno pa se ji je najpomembnejše zdelo vprašanje o prostovoljnem končanju življenja. "Menim, da se premalo pogovarjamo o smrti nasploh v slovenski družbi, da je čas, da presežemo tudi to stigmo. Da damo na nek način tudi zdravstveni stroki vedeti, da gre včasih za družbena vprašanja, ne toliko za strokovna," je dejala, da je med kampanjo slišala veliko zgodb, ki so se je dotaknile.

"Mislim, da bi morali vsi živeti v nekem prepričanju, da bomo na koncu lahko odločali o svojem življenju. Že samo, da imamo to možnost, je dovolj, da lahko živimo pomirjeni," meni Žibratova.

Na Igriško je prišel še podpredsednik vlade in finančni minister Klemen Boštjančič, nato tudi kandidat za evropskega poslanca Vojko Volk. Šele okoli pol enajstih smo zagledali aktualnega obrambnega ministra Marjana Šarca, ki se je prav tako znašel na listi potencialnih potnikov v Bruselj – evropski stolček je sicer naskakoval šele s šestega mesta. Zakaj je prišel tako pozno, nas je zanimalo, je morda pakiral za v Bruselj? "Ne, gledal sem kriminalko," je prostodušno priznal. "McDonald in Dodds," je pojasnil, da se je odločil za britansko kriminalno serijo. "Uporabil sem ogled za nazaj. Saj ne bi bilo nič drugače, če bi prišel prej," je skomignil z rameni.

Marjan Šarec je najprej doma gledal kriminalko.

Pladnji s prigrizki so se praznili in dokončno izpraznili, z neba so padle miniaturne dežne kaplje, ki pa niso ohladile segretega ljubljanskega asfalta, nove pa se jim tudi niso pridružile. Čakanje na bolj oprijemljive rezultate se je vleklo še naprej. "Raje hodim, kot stojim," se je pridušal poslanec Tomaž Lah, velik ljubitelj slovenskih hribov, kot je dejal, ko je sedel na rob cvetličnega korita. Volilno nedeljo je opisal kot "polčas", saj je spomnil, da so ravno na sredini štiriletnega mandata, ki so jim ga volivci na državnozborskih volitvah podelili aprila 2022. Referendume je videl kot dodatno potrditev, da pravilno razmišljajo, če bodo ti uspeli. "Bistvo referendumov je, da ljudje povedo svojo voljo, potem pa ti pišeš zakone," je dejal.

Glede evropskih volitev pa je spomnil, da so "podedovali" dva evroposlanca. Joveva in Klemen Grošelj sta bila pred petimi leti izvoljena na listi LMŠ, po združitvi strank pa sta prešla pod okrilje Svobode. "Mislim, da bomo to več kot potrdili," je dejal glede pričakovanega števila evropskih mandatov.

Irena Joveva ostaja v Bruslju, so odločili volivci.

Petnajst minut čez enajsto so prešteli polovico glasovnic, stranki SDS so po aktualnih izračunih pripadli štirje evropski mandati, Svobodi pa dva. Preferenčni glasovi so v bruseljski mandat podaljšali Jovevi, tja pa očitno poslali tudi Šarca. "Počakajmo," je vztrajno odklanjal prošnje za izjavo.

"Ljudje ga poznajo, nekoč je bil tudi predsednik vlade. Minister je bil v času požarov in poplav, takrat je bil ves čas na terenu, to si ljudje zapomnijo, tudi meni je to ostalo v spominu," je razmišljal poslanec Lah, ko smo opazovali Šarca. Ta se je držal ob robu dogajanja, umikal se je v senco s telefonom v roki. Je tudi on osveževal spletno stran DVK-ja ali je že dobival prve čestitke, smo ga vprašali. "Vsega po malo," je odgovoril. "Ampak v takih trenutkih vedno potrebujem malo samote," je priznal.

Šarec v osami

Nazadnje se je le vdal in stopil pred kamere. Zatrdil je, da izvolitev zanj pomeni uspeh, tudi on ga je tako kot Lah pripisal temu, da so volivci očitno prepoznali njegovo delo pri spopadanju s požarom na Krasu in z lanskimi poplavami. Ali si je intimno res želel iti v Evropski parlament, pa bo medtem zadržal zase. Z odhodom v Bruselj se bo poslovil od stolčka obrambnega ministra: "Volivci so mi namenili svoje glasove, bilo bi nepošteno, če bi zdaj dejal, da sem se samo malo šalil in da gremo naprej po starem," je dejal v prvi izjavi. Očitno pa bo lahko nadaljeval svoje politične dvoboje z Matejem Toninom, saj so tudi Tonina volivci v Bruselj poslali z liste NSi. Šarec je v svojem značilnem hudomušnem slogu dejal, da gre zdaj že res za 14-letno politično razmerje in da je slutil, da se lahko tudi to zgodi. "Bova zmogla," se je pošalil v izjavi.

Ob enih zjutraj je Golob potegnil črto pod volilni in referendumski dan. Izpostavil je, da so v Svobodi dosegli zastavljene cilje, kot sta visoka udeležba in referendumski štirikrat "za", zadovoljen je tudi z odstotkom. Gibanje Svoboda je na volitvah glede na delne neuradne izide dobilo skoraj 22 odstotkov glasov, kar je po Golobovih besedah več od vseh projekcij, nekoliko pa tudi nad lastnimi pričakovanji. Razporeditev mandatov pa je označil za "manjšo smolo".

Zmagovalka evropskih volitev v Sloveniji je stranka SDS, ki je glede na delne in neuradne rezultate dobila štiri od devetih sedežev v evropskem parlamentu. Svoboda je dobila dva mandata, po enega pa Vesna, SD in NSi, kažejo še nepopolni podatki DVK.

Po navedbah direktorja DVK Igorja Zorčiča je preštevanje glasovnic potekalo počasneje, kot so predvidevali, saj so morale volilne komisije vnašati izide za štiri referendumska vprašanja in evropske volitve.

Zmagovalca večera.

Preden je odšel, Šarca povprašamo, ali glede na dramatični razplet večera obžaluje, da si je pred prihodom na Igriško ogledal še kriminalko. "Ne, je čisto v redu, da je bilo tako, te stvari me sproščajo," je zatrdil. Danes pa mu bo nekaj časa za zbiranje vtisov kupila še ministrska pot v Švico, ki je bila načrtovana, še preden je vedel, da se bodo slovenski volivci odločili zanj.

Volilne nedelje kar ni hotelo biti konec.