Šarčeva LMŠ izgubila kar petino podpore

Kot kaže, so odstopi in afere po začetni – tudi rekordni podpori – odnesle del priljubljenosti vladi Marjana Šarca . Da je Šarčeva vlada izgubila del podpore, potrjuje tudi tokratna raziskava Mediane. Delo vlade sicer še vedno podpira večina vprašanih (52,4 odstotka), dobra tretjina je proti (36,5 odstotka), 11 odstotkov je neopredeljenih.

Četrta je nevladna koalicijska partnerica Levica (6,5 odstotka), peti pa Židanovi socialni demokrati (5,7 odstotka). Spodnji del lestvice začenja Desus (3,3 odstotka), sledijo SAB (3,2 odstotka), SMC (3,2 odstotka), nato pa še SNS (2,8 odstotka) in Pirati (1,7 odstotka).

Nekaj več kot 17 odstotkov anketirancev (17,2 odstotka) je neopredeljenih. Skoraj deset odstotkov (9,8 odstotka) vprašanih ne bi volilo nobene od naštetih strank, ostali (2,8 odstotka) pa niso želeli odgovarjati.

Kdo pa so najbolj priljubljeni politiki v državi?

Prvi dve mesti sta že nekaj mesecev rezervirani za predsednika države Boruta Pahorja in predsednika vlade Šarca. Na tretje mesto se je uvrstila evropska komisarka Violeta Bulc, ki pa visoke podpore ne bo preverjala na prihajajočih evropskih volitvah. Četrta najbolje ocenjena je evropska poslanka Tanja Fajon iz vrst SD. Sledita prvak NSi Matej Tonin in nosilka evropske liste NSi Ljudmila Novak. Sedmouvrščeni je evropski poslanec Igor Šoltes, ki je prestopil v Desus, za njim je prvi evropski obraz SDS Romana Tomc. Predsednik državnega zbora Dejan Židanje deveti. Na rep razpredelnice pa so se uvrstili trije predsedniki strank: Janez Janša, Miro Cerar in Karl Erjavec.