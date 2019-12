Šarčeva LMŠ znova prehitela Janševo SDS

Spodnji del lestvice začenja DeSUS, ki pred januarskim kongresom in dvobojem Erjavec− Pivčeva malce pridobiva podporo, sledita koalicijska SAB in opozicijska SNS. Lestvico končujejo Pirati (2 %) in Počivalškova Stranka modernega Centra, ki ima manj kot dva odstotka glasov.

Raste pa število neopredeljenih. Kar četrtina vprašanih ne ve, katero stranko bi izbrali, dobra desetina ne bi izbrala nobene, ostali niso želeli odgovoriti.

Največji padec priljubljenosti utrpel Tonin

Med politiki ostaja najbolj cenjen predsednik republike Borut Pahor. Za njim je predsednik vlade Marjan Šarec, na tretje mesto pa je skočil zdravstveni minister Aleš Šabeder.