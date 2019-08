Šarčeva vlada izgubila nekaj podpore, stranka LMŠ pa je povečala prednost

Glede na rezultate najnovejše javnomnenjske raziskave Inštituta Mediana delo vlade podpira večina vprašanih (51,6 odstotka), a je to za premierja Marjana Šarca in njegovo ministrsko ekipo vendarle najnižja podpora v zadnjih osmih mesecih. Tretjina anketiranih ne podpira vlade (32,9 odstotka), okoli 15 odstotkov (15,5) pa je neopredeljenih.

Spodnji del lestvice začenja DeSUS (2,9 odstotka), za njim pa Stranka Alenke Bratušek (2,4 odstotka) in Slovenska nacionalna stranka (2,3 odstotka). Neparlamentarna SLS je deveta (2 odstotka), Cerarjeva SMC pa deseta (1,8 odstotka).

Med strankami Šarčeva LMŠ še povečuje prednost. Če bi bile volitve danes, bi stranka prepričala skoraj 19 odstotkov anketirancev (18,8 odstotka), opozicijska SDS pa nekaj več kot 15 odstotkov (15,6 odstotka). Sledijo Socialni demokrati Dejana Židana (6,9 odstotka), vladna pogodbena opozicija Levica (4,8 odstotka) in NSi (4 odstotke).

Na polovici lestvice podporo pridobiva gospodarski minister in najverjetnejši naslednji šef SMC Zdravko Počivalšek . Skok meseca pa je z jasno retoriko pri projektu drugi tir uspelo infrastrukturni ministrici in predsednici SAB Alenki Bratušek . Medtem se vodji Levice Luki Mescu nikakor ne uspe prebiti z dna lestvice.

In še lestvica politikov. Na vrhu brez premikov. Prvi je predsednik vlade Marjan Šarec, drugi predsednik republike Borut Pahor , tretji pa evropski poslanec SD Milan Brglez . Sledijo še evroposlanka Tanja Fajon , zdravstveni minister Aleš Šabeder in prvak NSi Matej Tonin .

Čisto pri repu so sicer trije 'težkokategorniki': zunaji minister in predsednik SMC Miro Cerar, predsednik SDS Janez Janša in obrambni minister ter predsednik Desusa Karl Erjavec.