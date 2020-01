Šarčeve kadrovske težave

Premier Šarec naj bi se s Karlom Erjavcem, ki namerava po kongresnem porazu Desusa odstopiti še kot obrambni minister, srečal še do konca tega tedna.

Kljub napovedanem odstopu Karl Erjavec – razen danes, ko koristi dopust – že ves teden normalno prihaja v službo ministra za obrambo, pravijo njegovi sodelavci. A ker je napovedal popoln umik iz javnega življenja, so ga ob včerajšnji javni predstavitvi najpomembnejšega in težko pričakovanega dokumenta, bele knjige o obrambi, zaman čakali. Možnosti, da bi si večni minister z odstopom premislil, menda ni. "Ne bi dal takšne izjave, v kolikor ne bi bila zelo premišljena in zelo resna," je prepričana njegova naslednica na čelu Desusa, Aleksandra Pivec.

Dlje kot bo odlašal s formalnim odstopom, več časa bo omogočil svojemu Desusu in premierju Marjanu Šarcu, da zanj najdeta prepričljivo zamenjavo, ki bi jo manjšinska koalicija, sploh ob nepredvidljivem poslancu Robertu Polnarju(Desus), lahko potrdila.

A kje se bo po izobrazbi pravnik, ki se je v preteklosti večkrat spogledoval s komisarstvom in tujino, ob dejstvu, da mu do upokojitve manjka skoraj pet let, zaposlil? Kot da ne bi bila seznanjena z afero Kralj-Šoltes, mu je na pomoč pri iskanju službe pripravljena priskočiti kar Pivčeva, kar je povedala v ponedeljkovem pogovoru za oddajo Svet.

Če z umikom iz politike in javnega življenja misli resno, potem tudi tujina, ki je pogosto odlagališče odpisanih političnih kadrov, kamor bi ga lahko predlagala Šarčeva vlada, odpade. Če službe ne najde, lahko za obdobje največ šestih mesecev zaprosi za plačno nadomestilo, ki znaša štiri petine zadnje ministrske plače.

Dovolj vlade pa ima tudi državni sekretar za javno premoženje pri ministrstvu za finance Metod Dragonja, ki – čeprav je član SAB-a – sodi v kvoto LMŠ. Uradno zaradi odhoda v pokoj, neuradno, kot namigujejo Finance pa naj bi mu prekipelo zaradi načrta o podaljšanju življenjske dobe slabe banke, ki bi kmalu lahko gradila stanovanja in domove za starejše.

A Dragonja pisno odgovarja, da je upokojitev s 3. marcem načrtoval že dlje časa. Gre za osebno odločitev, je zapisal, ki je ni potrebno povezovati z nobeno aktualno politično situacijo.

V pokoj, ker ga Pahorjeva izbirna komisija ni ocenila kot primernega kandidata za nadaljevanje svoje funkcije, pa konec marca odhaja še prvi mož protikorupcijske komisije Boris Štefanec, ki je funkcionarjem zadnjih treh vlad gledal pod prste.