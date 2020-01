Vrnitev vojakov iz Iraka: Šarec kritičen do 'nekaterih izkušenejših politikov'

Na "medijski pomp", kot ga sam poimenuje, glede premestitve šestih slovenskih vojakov iz Erbila, se je danes na Twitterju odzval premier Marjan Šarec. In zapisal, da je omenjeni pomp "zadnje, kar smo si želeli". "Žal so nekateri izkušenejši politiki to popolnoma zanemarili in izvedli vse na očeh javnosti."

In nadaljeval, da se "z mednarodnim ugledom ne gre igrati", ter napovedal, da bo razmislil, kako naprej, da se to ne bo več dogajalo.