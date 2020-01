Kdo bi največ iztržil in koga bi predčasne volitve izbrisale s političnega prizorišča?

Po današnjem odstopu premierja Marjana Šarca se zastavlja glavno vprašanje - predčasne volitve ali morebitna sestava nove vlade. Bo morda trenutek izkoristil prvak opozicije Janez Janša? Ta bi verjetno lahko oblikoval svojo vlado, a ta ne bi bila dovolj številčna ali dovolj trdna. Kar pomeni, da bi Janša v tem primeru storil ravno tisto, kar očita Šarcu - imel bi majavo vlado. Česar pa si ne želi, kot je tudi danes nakazal, ko je dejal, da je težko sestaviti trdno koalicijo za razvoj.

In kakšne so možnosti za sestavo morebitne nove koalicije? Karte so se razporedile v parlamentu že pred letom dni in pol. Zadnje volitve so največ prinesle stranki SDS, mandatarstvo je sprva dobil Janša, vlado je na koncu sestavil Šarec. V koaliciji je zbral še SD, SMC, SAB, DeSUS, malo notri malo zunaj je bila Levica.

Slednja je kasneje povsem izpadla iz vladne računice, sledile so še manjše spremembe - Jelinčićeva SNS je izgubila eno poslanko, ki ej prešla je k SDS, v DeSUS pa niso mogli več računati na samosvojega Roberta Polnarja, samooklicanega najboljšega poslanca v zgodovini stranke. Stranke, ki je izgubila še svojega vodjo Karla Erjavca.

A kombinatorika na desni strani političnega parketa je kljub vsem tem premikom in eroziji koalicije prekratka. SDS in NSi imata skupaj z Jelinčičem še vedno le 36 poslancev ter tako potrebujeta okrepitve iz sedanje vlade. Židan je to kategorično zavrnil, na Levico lahko pozabimo, potrebovali bi torej SMC z 10 poslanci, ali pa SAB in DeSUS skupaj.