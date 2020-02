'Vprašati se moramo, če želimo Orbanovo Slovenijo ali suvereno, nam lastno Slovenijo'

Šarec nadaljuje, da politika raje"mirno tišči glavo v pesek", namesto da bi enotno povedala, da je to nesprejemljivo."Zanimivo je, da Matej Tonin , ki ga tako skrbi nacionalna varnost in se ukvarja z vsem mogočim, še ni sklical 'svojega' KNOVS-a. Rajši se pogaja za pozicijo predsednika Državnega zbora. Ljudmila Novak , evropska poslanka, je svoje stališče pogumno izrazila, ker ima zgodovinski spomin in izkušnje. Očitno so v Bruslju stvari bolj jasne."

Vse bolj jasno se kažejo obrisi morebitne nove koalicije pod vodstvom SDS in dolgoletnega prvaka opozicije Janeza Janše – ta je ravno včeraj v izjavi za javnost dejal, da je mogoče "kar zadeva vsebino, sestaviti koalicijo" . In medtem ko v ozadju potekajo intenzivni pogovori, se je na pestro politično dogajanje v daljšem zapisu na Facebooku odzval premier v odstopu Marjan Šarec in med drugim zapisal, da se je, ko je SDS začela sestavljati vlado, zelo hitro začelo govoriti o ponudbah: "Nekateri menimo, da je ni ponudbe, ki bi nas premamila, ker imamo dostojanstvo in zgodovinski spomin. Drugi menijo drugače, kar je njihova pravica. Vendar se pravica enega konča tam, kjer se začne pravica drugega."

'To je tako, kot bi se morski pes pritoževal, da ga obravnavamo za nevarno žival'

Ni mogel niti mimo nedavne grožnje s tožbo s strani SDS zaradi Šarčevih nedavnih izjav o financiranju stranke iz Madžarske. "To je tako, kot bi se morski pes pritoževal, da ga obravnavamo za nevarno žival,"zapiše Šarec in dodaja, da opravičilo za "izrečeno dejstvo" od njega pričakuje stranka, katere predsednik in člani so v preteklosti in tudi dandanašnji izrekli na stotine žalitev. "Ni potrebno posebej omenjati zmerjanja novinark s prostitutkami. Da o njihovih medijih, ki se spuščajo na najnizkotnejše ravni diskreditacije, na osebni ravni. Ko kdo toži Janeza Janšo, gre za 'krivosodje', ko toži Janez Janša, je sodna pot v redu. Dvojna merila pač."

Ko so v javnost prišle informacije o domnevnem spornem financiranju medijev, v povezavi z SDS, "enega brez drugega ni,"piše Šarec, se je celotna politika, namesto, da bi to najostreje obsodila, znašla pod obtožbami s strani SDS - med njimi premier v odstopu izpostavi nedavne obtožbe na računa poslanca LMŠ, Aljaža Kovačič, ki ga SDS obtožuje izdaje tajnih podatkov. "A dajte no, gospodje, a res? Ravno tako je NPU začel obravnavati omenjeno zadevo in bil takoj deležen diskreditacij. Kdor vas ne bi že leta in leta spremljal bodisi kot opazovalec, bodisi kot aktiven udeleženec v politiki, bi vam morda še nasedel. Jaz pač ne več."

'Naivni so tisti, ki mislijo, da bodo lepo zasedli fotelje in bo vse v najlepšem redu'

"Dogajajo se tudi grožnje novinarjem … že zdaj … kaj šele bo, ko se bo sestavila vlada pod vodstvom SDS," nadaljuje Šarec in dodaja, da so po njegovem mnenju "naivni tisti, ki mislijo, da bodo lepo zasedli fotelje in bo vse v najlepšem redu".

Šarec tudi podvomi, kako se bo lahko stranka, ki zanika podnebne spremembe, soočila z evropsko zeleno strategijo 2050 ter kako bo v Evropi pojasnjevala svoj odnos do polpretekle zgodovine."Tam je namreč jasno, kdo je bil del protifašistične koalicije. Zanima me tudi, kako bo neprodušno zaprla meje proti migracijam, hkrati pa podpirala Hrvaško na poti v območje Schengna. Slovenija podpira vladavino prava … kako bo stranka SDS pojasnila nenehne napade na sodstvo in druge neodvisne institucije? Ali igra danes, ali bo igrala takrat, je pravzaprav vseeno. Maske bodo padle slej ali prej."