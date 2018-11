Šarec: Ali želja po dobičku res upravičuje strpnost do nestrpnosti?

Želim opozoriti, da sovražne vsebine, med katerimi velja izpostaviti najmanj homofobijo in rasizem, zastrupljajo družbo, vanjo vnašajo razdor in le spodjedajo že tako krhka strpnost in sožitje. Meja dopustnega, že zdaj pogosto zabrisana, tako še bolj bledi. Res hočemo, da sprejemljivo postane prav vse?

Šarec v svojem odzivu navaja, da spoštuje samostojnost in neodvisnost delovanja podjetij ter da razume, da si prizadevajo za tržno uspešnost in konkurenčnost, kot tudi, da so njihovi oddelki za trženje osredotočeni na učinkovitost in skušajo doseči čim širši krog ciljnih skupin.

"Pa vendar je ob široki paleti načinov in poti oglaševanja ter zlasti ob dejstvu, da se predstavljate kot 'družbeno odgovorna' podjetja, zavezana svojim 'etičnim kodeksom', na mestu razmislek, kakšno je sporočilo vašega oglaševanja v medijih, ki se od nestrpnosti in sovražnega govora ne ogradijo in ju ne obsodijo, pač pa - nasprotno - celo širijo ali pri tem pomagajo," je zapisal.

Šarec v nadaljevanju pravi, da se podjetja, o katerih je govora, do vsebin, ob katerih se pojavljajo njihovi oglasi, morda ne želijo opredeljevati.