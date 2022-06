Šarec bo šel na teren: o stvareh se želi poučiti iz prve roke

Na ministrstvo namerava uvesti nove prvine, saj ima ta vlada druge prioritete. V kolektivu s 7000 ljudmi, ki sestavljajo obrambni sistem, namerava veliko postoriti na ravni odnosov. "Nič ti ne pomaga tehnika, nič ti ne pomaga denar, če ni dobrih odnosov med sodelujočimi," meni Šarec.

Napovedal je odhod na teren in obisk enot, tako v sistemu zaščite in reševanja kot v obrambnem. Tudi s tem namerava utrditi občutek sprejetosti in koristnosti za vsakega pripadnika obeh sistemov. "Tukaj smo zato, da naša država uživa varnost, stabilnost in da se državljanke in državljani počutijo varne," je sklenil.

Tonin je po opravljeni primopredaji po svojih besedah z ramen odložil veliko breme. "Včasih ti v podzavesti vedno odzvanja, kaj vse se lahko zgodi v tako velikem podsistemu. Več kot 200 ljudi je na različnih misijah in vedno lahko gre kaj narobe," je dejal in olajšan povzel, da se na njegovi "straži ni zgodilo nič slabega".

S Šarcem se je strinjal, da je poleg tehnike ključno vprašanje v Slovenski vojski kadrovsko. Naslednika je seznanil tudi s procesi modernizacije, ki potekajo, kako napreduje obnova tehnike in na katerih področjih bo treba še kaj postoriti.

Naslednika je prosil tudi, naj nadaljuje s prenovo sistema zaščite in reševanja. Iz evropskih skladov bo prihodnje leto na voljo do 70 milijonov evrov sredstev. To bo terjalo veliko ministrske energije, a ko se bodo projekti zaključili, bo sistem zaščite in reševanja na novi in višji ravni, je dejal Tonin.