Šarec bo sporočil odločitev glede Prešička

Dejan Prešiček je v pismu, v katerem je ponudil svoj odstop, zapisal, da javni linč, ki se je zgodil, ni prizadel samo njega in njegovih sodelavcev , ampak tudi tiste v kulturi, ki – kot bi rekel Prešeren – dobro v srcu mislijo. Tega, je še zapisal minister, ne more dopustiti, saj ni brezčuten človek, kot so ga nekateri želeli prikazati.

V javnost so nato začele prihajati različne informacije, kako naj bi se minister in njegov državni sekretar Jan Škoberne neprimerno vedla do zaposlenih na ministrstvu. Poleg domnevnega šikaniranja so Prešičku oponesli tudi uporabo službenega avtomobila za prevažanje njegovih glasbenih inštrumentov z ministrstva na glasbeni konservatorij, kjer je še delno zaposlen. Razmere na ministrstvu je začela preiskovati tudi policija.

Na ministrovo stran so v tem času s pismi podpore stopili nekateri kulturniki, ki so s Prešičkom na položaju zaznali, da so se razmere v kulturni politiki začele premikati na bolje, spet drugi menijo, da mora nemudoma odstopiti.