Šarec bo stalni poročevalec Evropskega parlamenta za Črno goro

Stalni poročevalec Evropskega parlamenta za Črno goro je zadolžen za spremljanje napredka države v pristopnem procesu k EU in poročanje o njem z vsakoletnim poročilom. Pri tem sodeluje z vsemi ključnimi deležniki v procesu.

Šarec je, kot so sporočili iz njegove pisarne, poudaril, da je Slovenija odločna zagovornica nadaljnje širitve EU. Vendar pa širitev potrebuje nov zagon, saj morajo države kandidatke ohraniti motivacijo za pridružitev in izvajanje nujnih reform, ki so del tega procesa.

"V prihodnjem obdobju bo ključno, da kot Evropski parlament zagotovimo, da proces širitve poteka v skladu z vrednotami in pravili EU, pri čemer mora biti postopek pravičen, pregleden in usmerjen v dosego skupnih ciljev," meni evropski poslanec. Črni gori je po njegovi oceni treba zagotoviti ustrezno podporo pri njenih prizadevanjih za izpolnitev meril za članstvo.