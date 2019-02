Šarec bo za novega kulturnega ministra predlagal Zorana Pozniča

Predsednik vlade Marjan Šarec je opravil kratek pogovor z Zoranom Pozničem, ki ga SD predlaga za novega ministra za kulturo. Kot so sporočili iz premierjevega kabineta, Šarec zaupa presoji SD in bo predlog kandidature v kratkem poslal državnemu zboru.

Premier Marjan Šarec bo državnemu zboru za novega ministra za kulturo predlagal Zoran Pozniča, direktorja Zavoda za kulturo Delavski dom Trbovlje.Ta se je za ministra ponudil sam, češ da želi nadaljevati delo Dejana Prešička. "Veseli me delo z ekipo, ki je visoko usposobljena. Komaj čakam, da začnemo delati in pokažemo, kaj znamo," je tedaj dejal Poznič. Potrdil je, da se je včlanil v SD, saj se mu je zdelo nujno, da kot ministrski kandidat na simbolni in vsebinski ravni del postane del ekipe, če že zastavi svoj ugled in vse, kar nosi s sabo na to pozicijo, če bo nanjo izvoljen. Tudi po njegovi oceni kot narod temeljimo na kulturi. Zaveda se, da je pred njim velika odgovornost. Po njegovih besedah je ministrstvo za kulturo namreč eno najbolj državotvornih ministrstev.

Zoran Poznič FOTO: SD

Za kandidaturo se je med drugim odločil, ker je začutil, da gre začrtano delo na ministrstvu in energija v pravo smer. Kot je dejal, je nujno, da peljejo naprej načrtovane projekte, pri čemer je kot zelo pomembna izpostavil digitalizacijo in virtualizacijo celotnega polja."Potegnimo ta voz že končno naprej in stopimo v 21. stoletje," je izpostavil in dodal, da pa ni tiste sorte, da bi povzdigoval glas: "Z argumenti lahko rešujemo probleme."