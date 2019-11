Šarec: Brez akcije Sever verjetno ne bi praznovali samostojnosti naše države

Po tridesetih letih se Slovenci še vedno ne zavedamo dobro pomena dogodka, brez katerega verjetno ne bi praznovali niti samostojnosti naše države, je na slovesnosti Zveze policijskih veteranskih društev Sever v spomin na 30. obletnico akcije Sever v mariborskem gledališču povedal slavnostni govornik in predsednik vlade Marjan Šarec.

V svojem nagovoru na slovesnosti, na kateri je med drugimi gosti bil tudi predsednik Borut Pahor, je premier Marjan Šarec poudaril, da je slovenska policija v času osamosvajanja Slovenije ob teritorialni obrambi odigrala odločilno vlogo. Kot je poudaril, se naša policija vse od osamosvojitve razvija v moderno evropsko policijo.

Šarec je v svojem govoru akciji Sever pripisal velik pomen pri osamosvajanju Slovenije.

Dotaknil se je tudi aktualnih razmer v zvezi z migracijami in dejal, da se danes skuša blatiti policijo, ki naj ne bi bila sposobna opravljati svojih nalog in da ne varuje meje. "Tako kot je varovala mejo leta 1989, tako jo varuje tudi danes. Če tega ne bi bila sposobna, bi imeli danes ilegalne prebežnike po vseh postajah, po mestih in povsod, kot smo bili temu priča v nekaterih drugih državah," je dejal Šarec. Slovenska policija zato po njegovih besedah dobro varuje schengensko mejo, pri tem pa je omenil nekatere politike, ki hodijo v sosednjo državo in pravijo, da mora ta čim prej v schengen."Če bi ta tako dobro varovala svojo mejo, kot mi našo, potem bi mi dobili toliko ilegalnih prebežnikov, kot jih dobi Avstrija od nas. Vendar je ne varuje tako dobro," je dejal premier in dodal, da policija v sodelovanju z vojsko dobro varuje mejo, zato ne potrebujemo vard in vaških straž.

Čas kritičen glede odnosa države do veteranov Zbrane je ob notranjem ministru Boštjanu Poklukarjunagovoril tudi predsednik zveze policijskih veteranov Tomaž Čas, ki je ob pomenu dogajanja pred tremi desetletji spomnil tudi na odnos države do veteranskih organizacij. "Če bi miličniki leta 1989 ravnali tako kot zadnjih deset let ravna naša politika do vojnih veteranov in do sprememb zakona o vojnih veteranih, potem gotovo ne bi preprečili mitinga resnice," je dejal Čas.

Zbrane je nagovoril tudi notranji minister Boštjan Poklukar.