Šarec, Brglez in Prebilič – soočenje kandidatov z levosredinskega političnega pola

Pogovarjali se bomo o pomembnih temah, ki zadevajo čistega vsakega med nami. Denimo: kako na pravičen način izvesti zeleni prehod? Ali je gradnja drugega bloka krške nuklearke najbolj smotrna rešitev ali – kot opozarja eden od kandidatov – obstajajo boljše alternative? Zakaj menijo, da bodo izvoljeni? Kaj bodo počeli, če ne bodo prišli v Evropski parlament? Zakaj si v Bruselj zares želijo?

Kaj bi morala biti prednostna področja, na katera se bo v novem mandatu osredotočila Evropska komisija?

Vsakih pet let na začetku novega mandata njen predsednik oziroma predsednica določi prednostna področja. Komisija Ursule von der Leyen je po rezultatih evropskih volitev in v skladu z mandatom, ki sta ji ga podelila Evropski svet in Evropski parlament, predstavila sklop ambicioznih ciljev za prihodnost Evrope, in sicer: doseči podnebno nevtralnost do leta 2050, zagotoviti, da to desetletje postane digitalno desetletje Evrope, ter okrepiti vlogo Evrope v svetu z bolj geopolitičnim pristopom.

Kaj je evropski zeleni dogovor?

Podnebne spremembe in degradacija okolja ogrožajo obstoj Evrope in sveta. Da bi Evropa lahko premagala te izzive, bo evropski zeleni dogovor preoblikoval Evropsko unijo v sodobno, z viri gospodarno in konkurenčno gospodarstvo, na svoji spletni strani razlaga Hiša Evropske unije. Zeleni dogovor naj bi zagotovil ničelne neto emisije toplogrednih plinov do leta 2050, gospodarsko rast bi ločil od rabe virov, noben človek in noben kraj ne bo prezrt, obljubljajo v komisiji. Koliko pa bo stal? Financiran bo s tretjino naložb v višini 1800 milijard evrov iz instrumenta za okrevanje NextGeneration in iz sedemletnega proračuna EU.

Kako živimo v Evropi?

Slovenija je pred 20 leti postala del evropske družine. Dve ekonomski krizi sta se zgodili, epidemija novega koronavirusa, vojni, zdaj državljanke in državljani Evropske unije najbolj občutimo vsesplošno draginjo. Tudi raziskava Evropskega parlamenta je pokazala, da 93 odstotkov Evropejcev in 88 odstotkov Slovencev najbolj skrbi rast cen. Tukaj torej pričakujemo odločnejše ukrepe. Evropa je namreč pri omejevanju cen (pre)počasna, tudi zato, ker je omejevanje cen v nasprotju s temelji Evropske unije, z idejo o prostem trgu s čim manj regulacije. A dejstvo je, da ravno zato, ker mnogi živijo slabše, raste evroskepticizem. Volilna udeležba v Sloveniji je sicer bolj ali manj stabilna, malo manj kot 30-odstotna. Letos naj bi bila po napovedih anket javnega mnenja višja, predvidoma več kot 30-odstotna.

Preverjanje izjav

Vsa soočenja kandidatov za evropske poslance pazljivo poslušamo in preverjamo resničnost njihovih izjav. To kot vsakič doslej počne novinarska ekipa rubrike Dejstva skupaj s strokovnjakoma za evropske politike in mednarodne odnose doc. dr. Juretom Požganom in magistrico razvojnih študij Laro Bandi. Ne spreglejte torej, kdo od nocojšnjih kandidatov bo v svojih izjavah točen in resničen. Čigave besede bodo imele težo? To je pomembno, da se boste 9. junija lažje odločili, kdo bo vaš glas v Evropskem parlamentu, kdo bo branil slovenske interese.