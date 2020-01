'Če bi bil Štromajer funkcionar LMŠ ali kabineta premierja, bi bil nemudoma razrešen'

Kot smo že poročali , je državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Jernej Štromajer je namreč na predvečer božiča na družbenem omrežju Twitter objavil fotografijo z angleškim citatom iz božičnega filma Sam doma: "Vesel božič, ve umazane živali". Objava je močno razburila del javnosti. Med drugim je nanjo sredi preteklega tedna opozoril predsednik NSi Matej Tonin in Šarca pozval, naj se odzove. Ocenjuje namreč, da takšna komunikacija državnega sekretarja ne prispeva k povezanosti in razumevanju v družbi.

V kabinetu predsednika vlade so na vprašanje, ali se bo Šarec na Toninovo pismo odzval, zapisali, da je bila Štromajerjeva objava po premierjevem mnenju za visokega državnega uslužbenca "skrajno neprimerna". Predsednik vlade sicer ob tem opozarja, da je "odgovornost in pristojnost imenovanja in razrešitve funkcionarjev na koalicijskih strankah in pristojnih ministrih".

Napovedani celo protesti

Zaradi zapisa je nedavno po spletu zaokrožila peticija za Štromajerjev odstop, pod katero sta se v imenu koordinacijskega odbora podpisala Metka Zevnik in Aleš Primc. V njej je napovedana tudi podpora protestom, ki naj bi jih začeli v sredo pred vlado, če ta do takrat državnega sekretarja ne bo odstavila. Kot je danes povedal Primc, protest zagotovo bo, koliko ljudi pričakujejo, pa ni vedel povedati. "Upam, da jih bo prišlo čim več, posebej glede na to, da se je pod peticijo do zdaj podpisalo že skoraj tisoč ljudi," je dejal.

Štromajer, ki prihaja iz vrst SD, se je sicer za svoj tvit opravičil, z njim se je pogovoril tudi minister za izobraževanje Jernej Pikalo. Po pogovoru je Pikalo na Twitterju zapisal: "Izjava o božiču je v filmski komediji lahko zabavna, izven konteksta pa lahko tudi neprimerna in žaljiva".