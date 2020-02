Šarec: Če bo treba, bo tudi Slovenija zaprla meje

Zaradi širjenja koronavirusa bo tudi Slovenija zaprla meje, če bo treba, oziroma izvajala ukrepe, ki so primerni v takih razmerah, je novinarjem dejal predsednik vlade v odstopu Marjan Šarec. Medtem je ministrstvo za izobraževanje vrtcem, šolam, univerzam in raziskovalnim institutom poslalo prva priporočila glede koronavirusa.

Obstajajo scenariji za soočanje z epidemijami in če bo število okuženih večje, se aktivirajo civilna zaščita, vojska, policija, vojaška saniteta, v 72 urah tudi bolnišnica Role, je naštel Marjan Šarec. Na današnji seji sekretariata Sveta za nacionalno varnost (Snav) je dobil poročila vseh deležnikov, tako civilne zaščite, policije, vojske in drugih, ki sodelujejo v sekretariatu Snava. Zmogljivosti in potrebna sredstva za interveniranje v primeru širšega obsega okuženih so na voljo, je zagotovil. Na seji so po njegovih besedah obravnavali tudi sorazmernost ukrepov, da ti ne bi bili ne preveč ne premalo obsežni. Poleg tega je zelo pomembna koordinacija med sosednjimi državami, je dejal. Generalna direktorica policije Tatjana Bobnar je zagotovila, da policija je in bo vedno opravila svojo nalogo s ciljem zagotavljanja varnosti ljudem v državi. Tako bo tudi v tem primeru, je povedala. "Naša naloga je dvojna - po eni strani zagotavljanje in varovanje javnega reda in miru in preprečevanje morebitnih kaznivih dejanj ter po drugi strani vsi ukrepi, ki jih bo odredilo ministrstvo za zdravje. Tudi omejitev gibanja, če bo to potrebno, in mejna kontrola na meji z Italijo," je naštela. Slovenska policija je vedno pripravljena, je zagotovila na vprašanje, kako hitro se lahko aktivirajo.

Marjan Šarec je danes novinarjem povedal, da bo Slovenija zaprla meje, če bo treba. FOTO: Miro Majcen

Po Šarčevih besedah bodo na seji vlade, ki opravlja tekoče posle, v četrtek obravnavali gradivo za primer večjega števila okuženih. Dnevno bodo spremljali dogajanje in pazili, kdaj se bo virus pojavil tudi v Sloveniji, saj je na to treba računati, je poudaril. Pomembno pa je, da bodo ukrepi sorazmerni, je ponovil. Minister za notranje zadeve, ki opravlja tekoče posle, Boštjan Poklukarje v nagovoru na slovesnosti ob predaji novega helikopterja policijski letalski enoti na Brniku dejal, da je sistem nacionalne varnosti pred novim izzivom - kako se soočiti z razsežnostjo koronavirusa, ki je že močno izbruhnil v Italiji. Poudaril je, da zaupa v znanje in izkušnje vseh pripadnikov nacionalno-varnostnega sistema in da bodo naredili vse, da zajezijo širjenje tega smrtonosnega virusa. Poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan pa je novinarjem po seji sekretariata Snava dejal, da imajo za primer epidemije nalezljivih bolezni načrt za zaščito in reševanje, ki ni skrivnost in je objavljen na spletni strani. V njem so navedene vse naloge, v poštev pa pride, ko je razglašena epidemija ali pandemija. Ob vprašanju o dostopnosti mask je pojasnil, da so maske, ki jih nosi denimo zdravstveno osebje v bolnišnicah, za notranjo uporabo. "Zdravniških mask je na zalogi kar nekaj, seveda pa bomo šli v dokup," je zagotovil. Tudi drugi resorji jih imajo, je spomnil. Tako je skoraj prepričan, da jih ne bi smelo zmanjkati. Prepričan je tudi, da jih ne bomo vsi splošno nosili po ulicah. V poštev bi prišle, če bodo kakšna območja bolj ogrožena. Sicer pa maske po njegovih besedah niso rešitev. Po njegovem mnenju se je treba držati ukrepov, ki jih predpisujejo oziroma predlagajo pristojna ministrstva in so objavljeni povsod. Ministrstvo za izobraževanje s priporočili vrtcem in šolam glede koronavirusa Ministrstvo za izobraževanje je vrtcem, šolam, univerzam in raziskovalnim institutom poslalo prva priporočila glede koronavirusa. "Najpomembnejše je, da ravnamo preudarno, po premisleku in predvsem brez panike," je na Twitterju sporočil minister Jernej Pikalo. Na ljubljanski ekonomski fakulteti se sprašujejo celo o smiselnosti začasnega zaprtja. Kot so zapisali na spletni strani, gre za napotke in usmeritve za ravnanje v skladu s trenutno veljavnimi navodili pristojnih institucij. Ker se razmere in ukrepi za zajezitev virusa hitro spreminjajo, svetujejo, da se redno seznanjajo z in upoštevajo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Odgovorne osebe vzgojno-izobraževalnih, visokošolskih in raziskovalnih zavodov ministrstvo poziva, da začnejo postopke priprave načrtov za kontinuirano delovanje in izvajanje vzgojno-izobraževalnih, študijskih in raziskovalnih dejavnosti. Skladno z lastno presojo konkretnih primerov naj ocenijo stopnjo tveganja in v primeru nenujnih dejavnosti prilagodijo svoje aktivnosti. Poziva jih tudi, da pripravijo načrt in vzpostavijo sistem za komuniciranje s svojimi ciljnimi javnostmi (zaposleni, šolajoči, študenti ...). S trenutno aktualnimi preventivnimi ukrepi pa naj seznanijo vse vključene v vzgojno-izobraževalne procese in zaposlene.

Ljubljanska ekonomska fakulteta je mednarodna poslovna šola z največjim številom tujih študentov v Sloveniji. FOTO: 24UR