Šarec: Če je moja usoda, da z menoj fizično obračuna gasilec, naj pač bo

Obrambni minister Marjan Šarec se je dva dni po kaosu, ki se je odvil, na protestu poklicnih gasilcev znova oglasil z zapisom na družbenem omrežju. Njegovo stališče se od takrat, ni spremenilo. "S trudom pridobljen velikanski ugled gasilske organizacije v javnosti organizatorjem ne daje pravice misliti, da je primerno čisto vse, česar se spomnijo," je poudaril. Četudi se počutijo neslišani. A ob tem je, tako kot je v četrtek dejala že ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik , dejal, da dialog teče ves čas . S tem bosta navkljub dogodkom tudi nadaljevala: "Pogajanja so se začela in tam bo priložnost za iskanje konkretnih rešitev v dialogu in spoštovanju drug drugega."

"Še vedno so v prvi vrsti gasilci, ki morajo skrbeti za ohranjanje ugleda stanovske organizacije in varovanje premoženja in življenj državljank in državljanov," je poudaril in ob tem dodal, da sicer ne želi delati razlik med poklicnim in prostovoljnim gasilstvom, a da ima prav prostovoljno gasilstvo ogromne zasluge za velik ugled gasilske organizacije v Sloveniji.

Čeprav med pravice demokratične družbe sodi tudi protest, pa meni, da so gasilci s svojimi dejanji pod vprašanje postavili prav svoj ugled. "Petarde (šlo je za veliko močnejšo pirotehniko od 'piratk'), bakle in polivanje z vnetljivo tekočino ter zažiganje zagotovo ne sodijo na protest gasilcev. Eden od njih je imel precej veliko srečo, saj se mu je vnela obleka na rokah in nogah," je opisal dogodke na shodu, ko je morala zaradi ministrica zaradi ravnanj udeležencev shoda prizorišče zapustiti v spremstvu Policije.

Šarec je ob tem obsodil tudi neprimeren veseli vzklik enega od govorcev ob glasnem poku dimne bombe in grožnje drugega, ki je vladajočim dejal: "Vemo, kje živite. Pridemo tudi na dom." "Prepričan sem, da ni bilo mišljeno na pivo in pol klobase ter na prispevek za koledar. Tako so se name nazadnje drli protestniki proti cepljenju pred dvema letoma, ki so protestirali pred državnim zborom. Pa me ni strah, naj kar pridejo, saj verjamem, da je človeku vse usojeno vnaprej. Če je moja usoda takšna, da bo z menoj fizično obračunal gasilec, naj pač bo," je dejal.

Meni, da takšna dejanja ne bi smela biti del gasilske organizacije. "Je mladim za zgled metati močno pirotehniko v bližini šole? Je zgled zažigati? Je zgled metati predmete proti ministrici? In vse to v središču mesta?" se sprašuje. "Žal se od gasilca pričakuje več. Uniforma in ugled v javnosti prinese s seboj tudi odgovornost," je poudaril.