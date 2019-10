Šarec: Davka na nepremičnine v tem mandatu ne bo

Pred skoraj natanko letom dni so z ministrstva za finance sporočili, da projekt teče naprej in da bi lahko osnutek zakona o davku na nepremičnine v javno obravnavo poslali že novembra. To se ni zgodilo. Če bi se, so načrtovali, bi letos zakon tudi sprejeli in izvedli novo vrednotenje nepremičnin. Prvo odmero davka so načrtovali za leto 2020.

Februarja so nato sporočili, da so naleteteli na oviro: da davka ni mogoče uvesti, dokler ne bodo urejeni podatki o zemljiščih, prek katerih potekajo javne ceste in železnice.

Zdaj pa se bo uvedba, kot omenjeno, zaradi pomanjkanja politične volje spet precej zamaknila.