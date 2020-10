'Zimzelena viža o moji krivdi se je izpela, zato krivce išče drugje'

Izpostavil je, da opozicija, ne zanika virusa, niti ni nikoli rekla, da ukrepi niso potrebni. "Drugo je, ali so vsi ustrezni, saj je nekaj precej konfuznih. Ne moremo pa pristati na tako nekompetentno komuniciranje v stilu 'ljudje se ne držijo ukrepov'," je dodal in pojasnil, da zato, ker nimajo dovolj glasov v državnem zboru, vladi ne mečejo polen pod noge. "Nenazadnje to kaže vrsto glasovanj," pravi Šarec.

Vodja največje opozicijske stranke Marjan Šarec pa je danes na svojem Facebookovem profilu zapisal, da vlada za ponovno, tokrat res strmo rast okužb, zopet išče krivce. "Tokrat v osrednjih medijih, čeprav so mu ti na začetku popolnoma nekritično stali ob strani, saj so mu verjeli, da se bori z virusom. A izkazalo se je, da je to zgolj ena izmed dejavnosti," je zapisal in dodal nekaj "osnovnih dejstev, ki jih Janša, Krek in Kacin nočejo razumeti".

Dodal je, da vršijo svojo politično nalogo in se borijo proti vsem dejavnostim vlade, ki "niso povezane z virusom, so pa škodljive za državo". "Opozicija ne more pristati na vlogo nemega opazovalca, češ da 'zdaj ni čas za to', če vlada lahko izvaja vse drugo, le epidemije ne rešuje," je dejal in iz "dolgega seznama" izpostavil NPU, RTV, agencije, sporne nakupe opreme in odstope, ki to niso.

Dodal je še, da pri reševanju epidemije ničesar ne ovirajo in ljudi vedno pozivajo, naj spoštujejo zaščitne ukrepe. "Slogan 'stopimo skupaj' bomo upoštevali in podpirali, ko gre za spopad z epidemijo. Nikakor pa ne bomo stopili skupaj z vlado in ji držali štange pri vseh početjih, ki z epidemijo nimajo nobene zveze,"je odločen. "Doslej so še v vsak PKP vrinili kakšen člen, ki je v nasprotju z vsemi normami, kaj šele, da bi reševal probleme."

"Maske, razkužilo, distanca, predvsem pa logika in zdrava pamet naj nas spremljajo,"je še dodal.

Spomnimo

Janša je v Bruslju izpostavil, da je bilo prvi dan zasedanja voditeljev članic unije veliko govora tudi o boju proti lažnim novicam, ki se "v smislu zanikanja nevarnosti, zanikanja virusa pravzaprav, v Evropi širijo predvsem preko družabnih omrežij, v Sloveniji pa žal velikokrat tudi preko osrednjih medijev".

"To povzroča veliko škodo pri skupnem boju v evropskem in tudi nacionalnem okviru proti širjenju koronavirusa ter sili Evropo in posamezne države k sprejemanju ostrejših ukrepov, kot bi bili dejansko potrebni, če teh lažnih novic in množičnega širjenja povsem neznanstvenih in nelogičnih zanikanj v javnosti ne bi bilo," je menil premier.

Zanikanje virusa je sicer po njegovih besedah nekaj, s čimer se srečujejo povsod po Evropi. Ker je bilo spomladi razmeroma malo obolelih v mlajših starostnih kategorijah, se je preveč razširila miselnost, da je to problem samo določenih starostnih kategorij, je pa problem vseh, je poudaril.

Ob tem je opozoril, da je po Evropi na bolniških posteljah na tisoče mladih z različnimi kroničnimi boleznimi, ki so tudi na intenzivni negi, zato je nemogoče uporabiti pristop, ko se družba razdeli na ogrožene in neogrožene ter ukrepi veljajo samo za eno kategorijo.

Širjenje lažnih novic o virusu preko družabnih omrežij in medijev je tako po njegovih besedah dejanski zdravstveni problem. K temu je dodal, da so vsi njegovi kolegi in kolegice to omenjali kot problem in tudi sociološko vprašanje - glede na to, da Evropa uporablja drugačne ukrepe kot nekatere neevropske države, ki so spomladi virus uspešno zajezile.