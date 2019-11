Šarec: Dvig povprečnine bi podrl strukturo proračuna

Odbor DZ za finance je namreč v petek ob obravnavi proračunskih dokumentov za leti 2020 in 2021 potrdil dopolnilo poslanskih skupin SDS in NSi, da se povprečnina za občine občutno zviša. Ministrstvo za finance odločitve odbora uradno še ni komentiralo, neuradno pa je bilo slišati, da je to je slaba novica za proračun. Če bo zakon o izvrševanju proračunov v takšni obliki sprejet tudi na plenarni seji DZ prihodnji teden, bo v proračunu namreč primanjkljaj in ne bo v skladu s fiskalnim pravilom.

Glede dogajanja na odboru za finance je dejal, da kdor vloži dopolnilo na proračun, mora tudi povedati, od kje naj se potrebni denar vzame. Glede na to, da so dopolnilo podprli tudi nekateri koalicijski poslanci, pa je povedal, da je šlo za posamezne poslance in da DZ čaka še plenarno zasedanje, kjer bo spet mogoče vlagati dopolnila. Na vprašanje, ali bo koalicija vložila dopolnilo, s katerim bi povprečnino vrnila na prvotni predlog vlade, ni neposredno odgovoril.

Odbor DZ za finance je za leti 2020 in 2021 potrdil dopolnilo poslanskih skupin SDS in NSi, da se povprečnina za občine občutno zviša. Vladni predlog je določal povprečnino v višini 589,11 evra za leto 2020 in 588,30 evra za leto 2021, v skladu s sprejetim dopolnilom pa bi prihodnje leto znašala 658,80 evra, leta 2021 pa 668,10 evra.

V občinskih združenjih pa odločitev odbora za finance pozdravljajo, poslance pa pozivajo, naj takšno odločitev podprejo tudi na plenarni seji. V Skupnosti občin Slovenije (SOS) ocenjujejo odločitev odbora kot izjemno pozitivno. Kot so sporočili, bi dodaten dvig povprečnine občinam omogočil, "da lahko po skoraj desetih letih varčevanja na račun občin in občanov nekoliko lažje zadihajo". Tako bi občine lahko pristopile k uresničevanju vseh tistih nalog, ki jih za svoje občane morajo opravljati.

V SOS upajo, da bo odločitev odbora prihodnji teden podprl tudi DZ. Enako pričakujejo v Združenju občin Slovenije (ZOS), kjer poslance pozivajo k podpori. V združenju so zadovoljni, da so bili njihovi napori in obrazložitve razumljeni in podprti.

Po njihovem mnenju je resnično skrajni čas, da se občinam zagotovi povprečnina, ki bo pokrivala njihove dejanske in ne povprečnih stroškov zadnjih let. Z upoštevanjem povprečnih stroškov namreč"ne samo, da dobimo popačeno sliko o stroških občin, temveč se dejansko vedno bolj veča razkorak med dejanskimi stroški in povprečjem stroškov zadnjih štirih let", so zapisali v ZOS.