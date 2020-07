Šarec: Glas iz vrst koalicije bi bil zanje lahko nek časten izhod

Policija je avtonomen organ, pravi Šarec, in od teh vpogledov v evidence ni nič. " Če vas policist ustavi na cesti, bo seveda vpogledal, preveril registrsko številko ali kaj takega. Enkrat je tudi meni zazvonil zvonček, ker sem bil varovana oseba in se je ugotovilo, da je nekdo pogledal v mojo evidenco, ker sem bil na tehničnem pregledu, normalno. To je pretiravanje in preusmerjanje pozornosti."

Na vprašanje, ali je kot premier kdaj naročil vodstvu policije, da vpogleda v podatke določenih oseb ali politikov, je v oddaji 24UR ZVEČER odgovoril: " Ah, dajte no mir. To, kar se gredo poslanec Horvat in njegovi soposlanci, so spet neka preusmerjanja pozornosti. Če je karkoli spornega, naj se preveri na policiji, tudi informacijska pooblaščenka to preverja ... Je pa neverodostojno s strani te koalicije poslušati karkoli takega, ker vemo, kaj vse oni počnejo."

Potem ko je Šarec sporočil, da so pogojno pripravljeni podpreti konstruktivno nezaupnico vladi , so danes temu prikimali tudi v Levici, a le pod pogojem, da ima prehodna vlada le en cilj, to je sklic čim prejšnjih predčasnih volitev. Kot je dejal Luka Mesec , se morajo najprej pogovoriti, kako priti do nezaupnice, torej do alternativnega mandatarja in 46 glasov. Opozicija sama jih ima namreč samo 39, potrebuje jih torej še vsaj sedem. Za uspeh nezaupnice bi tako potrebovali tudi nekaj glasov koalicije, a za zdaj kaže, da je ta trdna.

"Rekli so, da je to velik preobrat v mojem razmišljanju, pa ni. Nikoli nisem nasprotoval temu, da Janševa vlada odide. Mislim, da mora oditi, ker se je pokazalo, kaj znajo in kako delajo," pravi Šarec, ki vztraja, da ni kriv za nastalo situacijo.

Na čigave glasove torej računajo? Šarec pravi, da je to samo opcija, ki pa ima pomanjkljivosti. "Jaz sem samo povedal, da smo se v stranki LMŠ pod temi pogoji pripravljeni kaj takega iti. Če ne bo glasov, jih pač ne bo. Želja vseh je, da ta vlada, ki vidimo, da ni normalna, in vidimo, kaj se dogaja - da se je nakupovala zaščitna oprema, da smo zdaj v družbi Orbana in Vučića, odide, glasovi so pa seveda odvisni od tistih, ki so šli v to koalicijo iz naše."

Njihov glas za konstruktivno nezaupnico bi bil po njegovem mnenju lahko nek časten izhod zanje. "Mislim, da se v tej vladi vsaj tisti, ki imajo nekaj vesti, ne počutijo dobro in če jim je ta časten izhod blizu, potem so povabljeni. Glede tega, kdo mi še zaupa in kdo ne, pa je tako ... v politiki ne sme biti nobenih zamer. Tukaj gre za Slovenijo in za to, ali bomo še gledali to vlado ali pa bomo naredili nekaj drugega. Se pa zavedam, da pot do tja ni lahka."

O imenih za tehničnega mandatarja je zdaj še prezgodaj govoriti, še pravi Šarec, saj morajo najprej videti, kako bodo prišli do teh manjkajočih sedmih glasov. "Dokler teh glasov ni, je to račun brez krčmarja. To pa se morajo odločiti tisti, ki so šli v to vlado. Oni so jo omogočili, ne jaz. Žogica je torej na njihovi strani," je zaključil.