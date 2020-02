Šarec glede arbitraže zmeren realist

Šarec je še ponovil, da je meja določena z arbitražo in da je Hrvaška na potezi, da se začne pogovarjati o implementaciji arbitraže. Ob tem je spomnil, da je to še enkrat povedal tudi premierju Andreju Plenkoviću , ko sta se srečala v Davosu.

Na ponovljeno vprašanje, ali se torej z Lenarčičevo oceno strinja, pa je odgovoril: "To pa ni moja stvar, da tukaj pojasnjujem, ali se strinjam. Verjetno gospod Lenarčič tega ni povedal kar tako. To je njegovo mnenje."Glede usklajenosti Lenarčičeve izjave z Ljubljano pa je dejal le:"On je evropski komisar."

Ob tem je opozoril na dejavnik volitev."Če bomo oboji imeli v istem letu volitve, bomo imeli po volitvah več časa za umirjene razmisleke, kajti do zdaj je bil vedno problem, da je imela Hrvaška volitve, potem Slovenija in zato rešitev ni bilo," je menil in dodal, da je "zmeren realist".

Na vprašanje, ali se strinja z oceno evropskega komisarja Janeza Lenarčiča , da je ponujena sporazumna predložitev arbitražnega spora Sodišču EU na podlagi 273. člena pogodbe o delovanju EU dobra možnost, je premier Marjan Šarec odgovoril: "To je njegova ocena. Takšne poteze morajo biti seveda usklajene tudi s sosedi in v bodoče bomo še precej verjetno slišali okoli arbitraže."

Finski predlog Šarec ocenil kot izjemno slabega za Slovenijo

Pred tem se je srečal s predsednikom Evropskega sveta Charlesom Michelom na temo proračuna EU.

Šarec je po dvostranskem pogovoru s predsednikom Evropskega sveta, ki je trajal približno uro in petnajst minut, povedal, da je bilo to le preliminarno srečanje, na katerem je predstavil slovenska stališča, in da se bo odločalo na vrhu EU. "Povedali smo naše stališče, da se ne strinjamo s tolikšnim zmanjšanjem, kot je predvideno, da je za nas kohezija izjemnega pomena in da bomo tudi na Evropskem svetu, ko bodo pogajanja, vztrajali pri tem stališču," je poudaril premier.

Šarec je s pogovorom zadovoljen. Poudarja, da je predsednik Michel razumel položaj Slovenije - da torej zanjo finski predlog iz lanskega decembra ni dober. "V tem duhu je treba povedati, da je tudi razumel, da Slovenija tokrat na račun svojega izkupička ne more popuščati," je izpostavil.

O številkah ni želel govoriti, saj da s tem odkriva slovenska stališča, je pa večkrat izpostavil cilj, da Slovenija ne izgubi toliko, kot predvideva finski predlog."To je naša osnovna naloga ta hip. To je Charles Michel zelo dobro razumel. Slovenija je bila vedno konstruktivna pri vseh vprašanjih in pričakujemo, da imamo kdaj tudi kaj od tega," je poudaril.

Predlog finskega predsedstva je Šarec že decembra lani v Bruslju ocenil kot izjemno slabega za Slovenijo, saj da predvideva 28-odstoten upad kohezijskih sredstev glede na sedanje večletno finančno obdobje, s čimer je Slovenija med državami, ki bi največ izgubile.

Premier sicer vseskozi izpostavlja zavedanje, da bo Slovenija zaradi večje razvitosti tokrat dobila manj evropskih sredstev, vendar pa drastično zmanjšanje, predvideno v finskem predlogu, ni sprejemljivo."Tepe nas tudi nova statistika, ker pogajanja niso bila končana pravočasno,"je spomnil.