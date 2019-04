Šarec glede hrvaškega prisluškovanja: Skrbi nas, če je to način delovanja v EU

Po eni strani smo zadovoljni, ker obveščevalna služba dobro dela, po drugi strani nas lahko skrbi, če je to način delovanja znotraj EU in če je to odnos med državami, ki naj bile prijateljske."

Dejal je, da je bilo tisto, kar so slišali zaskrbljujoče."Po eni strani smo zadovoljni, ker obveščevalna služba dobro dela, po drugi strani nas lahko skrbi, če je to način delovanja znotraj EU in če je to odnos med državami, ki naj bile prijateljske,"je dodal Šarec.

"Ne bom konkreten, ker gre za sistem nacionalne varnosti in obveščevalne službe in ni modro preveč govoriti, a moram povedati, da je bil na seji vlade prisoten direktor Sove, ki je razložil situacijo širše na Balkanu kot tudi v zadevi," je dejal Šarec.

"Skrbi nas, če je to način delovanja v EU, je danes po seji vlade v zvezi z navedbami, da so slovenskemu sodniku in agentki med arbitražnim postopkom prisluškovali hrvaški obveščevalci,"dejal premier Marjan Šarec.

Po njegovem mnenju so za objavo prisluhov takrat izbrali pravi trenutek, saj je bil v tujini, ko je ženo peljal na izlet ob 25. obletnici poroke. "Izkoristili so priložnost, da so takrat udarili s to novico," pravi Erjavec.

Premier je še poudaril, da je dejstvo, da je arbitražni postopek končan in da je bil pogoj za vstop Hrvaške v EU. "Zato nas tisto, kar smo danes izvedeli, ni navdalo z optimizmom, kar se tiče sosedskih odnosov,"je dejal in dodal, da bo Slovenija še naprej delovala v evropskem duhu.

Erjavec: Očitno so želeli ta postopek diskreditirati

Obrambni minister Karl Erjavec, ki je bil v času arbitražne afere vodja diplomacije, pa je po seji vlade novinarjem dejal, da je zadovoljen, da se je odkrilo, kdo je prisluškoval. "Očitno so bile to hrvaške tajne službe, z interesom, ker je bilo očitno hrvaško vodstvo mnenja, da arbitražna razsodba za Hrvaško ne bo ugodna, da bo Slovenija dobila prost dostop do odprtega morja in da bo dobila več kot polovico Piranskega zaliva. Očitno so želeli ta postopek diskreditirati," je dejal.

Poudaril je sicer, da tedanja slovenska agentka in sodnik sploh ne bi smela komunicirati, in to je tudi razlog, da je prišlo do prisluškovalne afere, zadovoljen pa je, da je Slovenija na sodišču v Haagu dokazala, da zadeva ne vpliva na končno odločitev in je do nje tudi prišlo. Ni pa želel komentirati, ali bo razkritje o tem, kdo je prisluškoval, Sloveniji v nadaljevanju kaj pomagalo, češ da je to stvar nadaljnjih postopkov.

Sekolec in Drenikova sta, potem ko so bili poleti leta 2015 razkriti prisluhi, odstopila, Hrvaška pa je sporočila, da je arbitražni postopek o meji s Slovenijo tako kompromitiran, da ne bo sprejela arbitražne razsodbe o meji. Kdo je prisluškoval Sekolcu in Drenikovi, doslej ni bilo znano, pojavljala pa so se ugibanja, da bi lahko za prisluhi stali nemški ali ameriški obveščevalci.