Šarec in Bratuškova od Bandellija pričakujeta pojasnila

Pavlič je sicer na novinarsko vprašanje komentiral Bandellijevo komunikacijo v širšem smislu, ki naj bi se že večkrat izkazala za problematično. "Strinjam se, da mora biti komunikacija vseh ministrov na ministrski ravni. Mogoče je tukaj še malo začet niške naivnosti oz. neznanja. Prej je bil Bandelli župan in slednji komunicirajo morda na malo drugačen način," je ocenil Pavlič in obenem spomnil, da je Bandelli komunikacijo na Twitterju skoraj že opustil in spreminja nekatere načine komuniciranja. Zato mu želi dati priložnost, da to pojasni predsednici in potem izboljša način komuniciranja. Za SAB je sicer po Pavličevih besedah tudi pomembno, da Bandelli na ministrstvu dela dobro in da počrpajo čim več sredstev iz kohezije.

Generalni sekretar SAB se strinja, da je bila ministrova komunikacija z Modicem popolnoma neprimerna in se je zato v sredo tudi opravičil, tako Alenki Bratušek kot vsem, ki so bili vpleteni v elektronsko komunikacijo, je pojasnil Pavlič. Dodal je, da v SAB pred sredo s tem pismom niso bili seznanjeni.

V SAB več napadov na njihovega ministra in nekdanjega župana Komna Bandellija jemljejo v luči lokalnih volitev in verjamejo, da bo "iz občine še kaj prišlo",je novinarjem pojasnil generalni sekretar stranke Jernej Pavlič . Za stranko je po njegovih navedbah pomembno, da je Bandelli sam spoznal, da je bila takšna komunikacija neprimerna, da se je opravičil in bo predsednici stranke prihodnji teden - trenutno je odsotna zaradi bolezni - pojasnil komunikacijo z Modicem ter tamkajšnji sosedski spor, o katerem je govora v spornem dopisu.

Predsednik vlade Marjan Šareczadeve še ne komentira, so pojasnili v njegovem kabinetu. So se pa odzvali nekateri koalicijski partnerji, ki so takšno komunikacijo ministra večinoma označili za neprimerno, a dejali, da je to predvsem stvar Bratuškove in premierja.

Vodja poslancev SD Matjaž Han je po koalicijskem srečanju Bandellijeve izjave označil za neizkušenost. Na vprašanje, ali lahko kredibilno opravlja funkcijo tudi v prihodnje, je odgovoril, da je to ključno vprašanje za predsednico SAB in za premierja.

V SMC se o tem posebej niso pogovarjali, vodja poslanske skupine Igor Zorčičpa je poudaril, da sam kaj takega kot minister ne bi naredil. Težko napove, kako bi ukrepali, če bi bil to minister iz njihove kvote, je dejal. Prav tako težko komentira, ali lahko minister z opravičilom ohrani kredibilnost in zaupanje pri nadaljnjem vodenju ministrstva. Je pa zatrdil, da tako ne deluje celotna politika. "Morda so kakšni ekscesi, a meni je tako delo tuje," je pojasnil.

Prvak DeSUS Karl Erjavec je priznal, da mu je neprijetno komentirati to zadevo, ker gre za ministra iz kvote SAB. Po njegovem mnenju mora Bratuškova odločiti, kako in kaj. Pozitivno po njegovem mnenju je, da se je Bandelli opravičil, a takšna dejanja po njegovih ocenah gotovo ne povečujejo ugleda vlade in tudi ne stranke SAB. Erjavec je ob vprašanju, kako bi v takem primeru, kot se je izkazal pri Bandelliju, ravnala DeSUS, odvrnil, da takšne osebe v njihovi stranki gotovo ne bi predlagali za ministra. Je pa spomnil, da so se v DeSUS ob določenih primerih ministrov iz svoje kvote v preteklosti hitro odzvali.