Šarec in Joveva zaradi Tonina pisala komisarju: 'Poskuša se iti Janšo'

Prvak NSi Matej Tonin je bil v več zapisih na družbenih omrežjih kritičen do predkazenskega postopka. Kot je med drugim zapisal na omrežju X, je preiskava "jasen pokazatelj hude erozije demokracije v Sloveniji". Vladajočo koalicijo je obtožil, da zlorablja organe pregona za napade na opozicijo. Dodal je tudi, da je evropskega komisarja za notranje zadeve in migracije Magnusa Brunnerja že obvestil o domnevno spornem dogajanju.

Pismo pa sta komisarju zdaj poslala tudi evropska poslanca Marjan Šarec in Irena Joveva, ki sta nad izjavami Tonina ogorčena. "To ne more biti dlje od resnice, saj preiskavo vodi specializirano državno tožilstvo in ne vlada," sta zapisala v pismu. V nadaljevanju sta predstavila kontekst preiskav.

"Njegove trditve so politični poskus diskreditacije preiskovalnih organov, katerih delo usmerja specializirano državno tožilstvo. To lahko razumemo tudi kot napad na pravno državo in poskus pritiska in prikazovanja slovenske vlade v negativni luči," sta dodala.