Slovenija čaka že kupljeno transportno letalo, želi pa še enega

Obrambni minister Marjan Šarec napovedal večja vlaganja v letalsko floto in nove zmogljivosti, pa tudi gradnjo hangarja za novo transportno letalo, ki ga pričakujejo predvidoma letos. Za stalno operativnost vsaj enega nameravajo sicer kupiti še drugo transportno letalo. Ob dnevu slovenskega vojaškega letalstva pa so napovedali tudi nova zaposlovanja za potrebe cerkljanskega letališča. Zaposlili bodo dodatnih 75 vojakov in 25 vojaških uslužbencev, potrebovali pa bodo še dodatnih sto pogodbenih rezervnih vojakov.

icon-expand Dan odprtih vrat v vojašnici Jerneja Molana Cerklje ob Krki FOTO: Luka Kotnik

Po sušnih letih je napočil čas, ko so proračuni spodbudnejši, proračuna za letos in prihodnje leto pa predvidevata višja sredstva ne samo za doseganje ciljev Nata, temveč predvsem za doseganje lastnih ciljev in opremljanje Slovenske vojske, je minister za obrambo Marjan Šarec dejal na današnji prireditvi na vojaškem letališču Cerklje ob Krki, kjer je bil slavnostni govornik ob dnevu slovenskega vojaškega letalstva.

Napovedal je vlaganje v novo letalsko floto, nove zmogljivosti in predvsem gradnjo hangarja za novo transportno letalo, ki ga pričakujejo predvidoma letos. Za stalno operativnost vsaj enega pa nameravajo kupiti še drugo transportno letalo, je dodal minister.

Na podlagi tega je še ocenil, da ima slovensko vojaško letalstvo prihodnost. Zanjo pa se bodo po njegovih besedah trudili vsi, saj da politika sama brez vojske ne more nič, sama vojska brez politike pa tudi ne. Pri tem ostaja ključno vodilo sodelovanje in pripravljenost na vedno nove izboljšave, je dejal Šarec in povzel, da so pred Slovensko vojsko zahtevne naloge posodobitve vojaškega letalstva, kajti obseg njegovih nalog se ne bo manjšal, ampak kvečjemu večal.

icon-expand Marjan Šarec FOTO: Aljoša Kravanja

Natovi milijoni Šarec je še opozoril na modernizacijo cerkljanskega vojaškega letališča. To so po podatkih generalnega direktorja direktorata za logistiko Željka Kralja sicer začeli leta 2008 in jo zastavili v dveh etapah. Prva etapa, ki se je v glavnem končala lani, je stala 73,5 milijona evrov, pri čemer je 41,5 milijona evrov prispevalo zavezništvo Nato, država pa 32 milijonov evrov. Druga etapa, ki se je začela letos in naj bi jo končali do leta 2028, bo stala skupaj 82 milijonov evrov. Delež Nata bo znašal 60 milijonov, slovenski delež pa 22 milijonov evrov.

Med projekti druge etape je Kralj navedel ureditev sistema z gorivom na letališki ploščadi, gradnjo rezervoarjev in črpališča iz kamionskih in vlakovnih cistern v Krškem, prenovo povezovalnega cevovoda med Krškim in letališčem ter še druge infrastrukturne naložbe za dokončno ureditev sistema oskrbe z letalskim gorivom. Zaposlili bodo 75 vojakov in 25 vojaških uslužbencev Posodobitev vojaškega letališča, kjer je zdaj približno 400 zaposlenih, pa bo terjala tudi nove kadre. Kot je na novinarski konferenci povedal svetovalec načelnika generalštaba Slovenske vojske Milan Žurman, bodo za potrebe letališča v Cerkljah ob Krki zaposlili dodatnih 75 vojakov in 25 vojaških uslužbencev, potrebovali pa bodo še dodatnih sto pogodbenih rezervnih vojakov. Med drugim je še opozoril, da gre pri tem letališču za načeloma nepremestljivo enoto, ki od zaposlenih ne bo terjala selitve drugam. Slovenska letalska flota Po podatkih ministrstva za obrambo so v ljubljanski in mariborski stotniji, ki so ju pod okriljem enot generala Rudolfa Maistra ustanovili 14. in 15. decembra 1918, leteli slovenski piloti iz avstro-ogrskega vojaškega letalstva.

icon-expand Med gašenjem požara na Krasu FOTO: Damjan Žibert