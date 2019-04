Šarec Junckerja obtožil pristranskosti zaradi političnih interesov

"Od voditelja majhne evropske države, ki je na položaju manj kot leto dni, bi morda pričakovali bolj zadržano držo do velikih evropskih tem. A ne od slovenskega premierja Marjana Šarca," piše Politicov povzetku intervjuja s slovenskim premierjem Marjanom Šarcem , ki ga je sicer opravil ob robu vrha voditeljev EU v Bruslju prejšnji teden, a doslej objavljal le njegove dele. V pogovoru za portal je Šarec evropsko komisijo pod vodstvom Jean-Clauda Junckerja obtožil pristranskosti zaradi političnih razlogov. Predsednika Evropskega parlamenta Antonia Tajanija pa je označil za povsem neprimernega za položaj, ki ga zaseda.

Poleg tega je izpostavil tudi pristranskost do velikih evropskih držav in izrazil željo, da bi komisija zagovarjala "šibkejše države". Ob tem je spomnil na Junckerjevo izjavo, da Franciji dovoli manevrski prostor pri fiskalnih pravilih, "ker je to Francija".

Šarčevih kritik pri evropski komisiji niso želeli komentirati, poroča Politico. Sporočili so le, da je Juncker "načrtno in simbolično" začel dialog o prihodnosti Evrope prav v Sloveniji. Glede vprašanja meje pa je predstavnik komisije dejal, da so "obe strani spodbujali, naj najdeta prijateljsko rešitev".