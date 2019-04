Šarec: Kolegu Plenkoviću sem povedal, kaj nas moti

Premier Marjan Šarec je sporočil, da je hrvaškemu kolegu v Bruslju "povedal, kaj nas moti". Kot je dejal Plenkoviću, v prihodnje Slovenija od Hrvaške pričakuje, da se vzdrži neevropskih dejanj in slabih praks. Šarec je pred tem izpostavil, da ga žalosti mlačen odziv Evropske komisije, ki se je odločila, da prisluškovalne afere ne bo komentirala.

PremierMarjan Šarec je po koncu posebnega vrha EU o brexitu v Bruslju v povezavi s prisluškovalno afero glede arbitraže sporočil, da je hrvaškemu kolegu Andreju Plenkoviću "povedal, kaj nas moti". Povedal mu je, da v prihodnje od Hrvaške Slovenija pričakuje, da se vzdrži neevropskih dejanj in slabih praks, je povzel. Šarec tudi pričakuje, da bosta Slovenija in Hrvaška nekoč resnično v prijateljskih odnosih, saj danes težko rečemo, da smo čisto prijatelji, ker imamo še nekaj odprtih vprašanj. "Ne pomeni pa to, kot so nekateri želeli prikazati, da mi ustvarjamo neke razmere in se nekaj gremo," je dejal. "Mi smo kot suverena država izrazili nestrinjanje s takimi ravnanji. Pričakujemo, da bo arbitražna razsodba implementirana. To sem povedal Plenkoviću in je vzel na znanje," je pojasnil premier. Na vprašanje, kako se je odzval hrvaški premier, ki sicer zavrača vse očitke, je Šarec odgovoril: "Saj tudi meni ni nič priznal."

Šarec je včeraj v Bruslju novinarjem dejal, da je Plenkoviću povedal, kaj nas moti, a da Plenković tudi njemu ni priznal ničesar. FOTO: AP

Na vprašanje, ali je o tem govoril tudi s predsednikom Evropske komisije Jean-Claudom Junckerjem, je Šarec odgovoril, da sta izmenjala dve besedi o brexitu, kar je bila tokratna tema, ne pa o prisluškovalni aferi v povezavi z arbitražo, saj da je Evropska komisija že povedala svoje mlačno stališče. Šarec je sicer ob prihodu na vrh izpostavil, da ga žalosti mlačen odziv Evropske komisije na prisluškovalno afero v povezavi z arbitražo, saj da bi od komisije pričakoval poudarek, da je treba spoštovati vladavino prava in da so pritiski na medije nedopustni, še zlasti, če gre na pritiske iz sosednje države. Bruselj afere ni želel komentirati Spomnimo. Bruselj afere ne želi komentirati. Kot so sporočili za STA, so sicer videli medijska poročila, vendar zadeve ne komentirajo, ker da gre za bilateralno vprašanje in podrobnosti ne poznajo. Kot je še sporočila tiskovna predstavnica Evropske komisije, ta v okviru svojih pristojnosti preko različnih pobud podpira svobodo in pluralizem medijev, vendar pa so primarno članice odgovorne ukrepati za zaščito svobode medijev v skladu z evropskimi vrednotami. Odgovor je enak tistemu, ki so ga posredovali dan prej ob vprašanju, kako komentirajo verbalno noto madžarske veleposlanice v Sloveniji zaradi naslovnice tednika Mladina, na kateri je bil upodobljen madžarski premier Viktor Orban.

Plenković vse obtožbe na račun Hrvaške zanika. FOTO: AP