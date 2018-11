Šarec: Marakeška deklaracija je nezavezujoč dokument

"Marakeška deklaracija za nas ni noben zavezujoč dokument in ga je treba tako tudi gledati," je med današnjim obiskom na obrambnem ministrstvu povedal Šarec."Mislim, da se spet dviga preveč prahu in se to izkorišča v notranjepolitične namene. Tudi tiste države, ki so doslej javno naznanile, da se odpovedujejo marakeški deklaraciji, so to naredile predvsem iz notranjepolitičnih vzgibov," je še dejal premier, ki se mednarodne konference, ki bo decembra v Marakešu, ne namerava udeležiti.

Zunanje ministrstvo po njegovih besedah dobilo nalogo, da pripravi analizo dogovora ZN o migracijah, saj je bilo zadnje stališče Slovenije o tem dokumentu sprejeto maja, ko je bila na oblasti še predhodna vlada.Doslej je več evropskih in drugih držav sporočilo, da ne bodo pristopile k dogovoru ZN o migracijah. Nazadnje je to pretekli teden napovedala Avstrija. Pristopila ne bo tudi Madžarska, pomisleke naj bi imeli še Poljska in Češka. Pri sprejemanju dogovora prav tako ne sodelujejo ZDA.