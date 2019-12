Šarec na obisku slovenskih vojakov v BiH: Prispevek Slovenije v regiji je dober

Kot je po pogovorih slovenskim novinarjem povedal premier Marjan Šarec , sta obe misiji, tako EU kot Nata, pomembni za ohranjanje miru in stabilnosti regije. "Pomembno je, da Eufor in Nato s svojo prisotnostjo omogočita, da se BiH oziroma njena vojska postavi na noge, da postane kompatibilen člen splošne družbe ter da ne bi ponovno prišlo do poslabšanja razmer v kakšno od nepredvidenih smeri," je dejal.

Tudi migracije so po besedah Šarca kar velik problem za to regijo. "In tu je vloga nas vseh, da vzpostavimo pravi sistem, evidence, da bomo vedeli, koliko je migrantov," je pojasnil. "Vemo, da je Slovenija letos imela 14.000 nezakonitih prehodov meje, večino smo vrnili na Hrvaško, tu ljudje prihajajo iz BiH po balkanski migrantski poti,"je povedal. Najpomembneje je, da imamo prave evidence in da vzpostavimo sistem, da bi se BiH uspešneje spopadala s tem problemom, je dejal premier.

Glede morebitnega zmanjšanja števila slovenskih pripadnikov v misijah v regiji je premier zagotovil, da o tem za zdaj ne razmišljajo. Kot je pojasnil, je prispevek Slovenije v regiji dober, Slovenci so cenjeni, poznajo jezik, razmere, lokalne navade. "To regijo najbolje poznamo sosedje - Avstrijci, Madžari, mi, in to je pomembno," je poudaril. Dodal je, da gre tudi za prispevek k ohranjanju miru in tudi neke vrste humanitarno misijo.