Šarec: Na vse pripadnike in pripadnice na misijah smo lahko izjemno ponosni

Pri tem je pozval k obeležitvi dneva državnosti, "kot se spodobi". "Na predvečer praznika je zelo pomembno, da se zavedamo, kaj je država, kaj je državnost in kaj je postavljanje teh atributov pred lastne interese," je dejal in dodal, da je"v naši družbi premalo zavedanja, kaj pomeni lastna država".

"Na misije in na vse pripadnike in pripadnice na misijah smo lahko izjemno ponosni, zlasti na predvečer praznika dneva državnosti, ko smo pred 28 leti praktično sami bili območje, kjer bi se lahko zgodilo, da bi imeli kakšno takšno misijo. Takrat smo srečno prekrmarili desetdnevno vojno in se potem uspešno osamosvojili, tako da lahko danes SV pomaga tudi drugim,"je nato na novinarski konferenci sporočil premier.

Premier Marjan Šarec je po pogovoru s poveljniki misij Slovenske vojske (SV) v mednarodnih operacijah in misijah, na katerem je za zaprtimi vrati sodeloval tudi vrh Slovenske vojske z načelnico generalštaba, generalmajorko Alenko Ermenc in obrambnim ministrom Karlom Erjavcem , poudaril, da Slovenija "na ta način prispeva dobršen del svojih naporov k ohranjanju miru in stabilnosti v svetovnem merilu".

Trenja znotraj koalicije: Za politikantstvo bo čas po prazniku

Ob tem je na novinarsko vprašanje o znotrajkoalicijskih trenjih, prihodnosti vlade in odnosih z Levico opozicijo pozval, da bi se pred dnevom državnosti tovrstni spori pustili ob strani in da bi praznik obeležili primerno, "tako kot tudi družina vedno pozabi svoje medsebojne spore, ko obeležujejo rojstni dan enega od članov ali staršev".

"In Slovenija je naša mati. Zato moramo njen praznik praznovati, kot se spodobi in vsaj za hip pozabiti na medsebojne spore, tako med opozicijo, koalicijo in tudi znotraj, in praznovati in izkazati čast vsem tistim, ki so dali svoja življenja za to državo. Za politikantstvo bo čas po prazniku," je dejal.

Prihodnost koalicije bo sicer po njegovih besedah "takšna, kakršno bomo naredili tisti, ki smo partnerji, tako znotraj- kot zunajkoalicijski partnerji". "Seveda to pomeni, da se je treba zavedati, da so izzivi, s katerimi se soočamo vsak dan, ogromni in da smo nekateri bolj vpeti v operativno delo, drugi pa imajo nekoliko več časa za razmišljanje".

Zatrdil je, da vse stranke jemlje resno, tudi Levico."Je pa seveda razlika med delom v praksi in med tistim, kar nekdo želi, da bi se naredilo. Niso vse stvari vedno izvedljive samo na tak način, kot to želi Levica. Moramo se zavedati, da je v koaliciji pet partnerjev, da je treba tudi te interese usklajevati," je še dodal, a hkrati poudaril, da"kar se njega tiče", spora z Levico ni.

Tudi glede ponudbe o sodelovanju z NSi je dejal:"Kar se mene tiče, spora ni."