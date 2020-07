Šarec: Najhitrejša pot do volitev je izstop koalicijskih partneric iz vlade

"Skratka, tista, da je treba samo še prepričati Levico in LMŠ, je lovska. Je pa res, da nas bo kdorkoli težko prepričal, da bomo šli z istimi poslanci še tretjič v enem mandatu postavljati kakršno koli vlado, samo da nekaj bo in da ne bo Janša. To smo že imeli, že videli," je dodal.

"Najprej je tukaj dejstvo, da za kaj takega potrebujemo 46 glasov, imamo jih kot opozicija (brez SNS op. a.) 39. Kot drugo, s katero od vladnih strank bi to dosegli? Mar ne bi bilo to spet ohranjanje stolčkov v parlamentu," je zapisal Šarec. Po njegovi oceni je najhitrejša pot do volitev izstop koalicijskih partneric iz vlade, "da jasno pokažejo, da ne želijo sodelovati in da vlada nima večine; taka vlada potem ne bi mogla dolgo obstati" .

SD ima sicer za vložitev predloga sama dovolj poslancev. Kljub temu je Fajonova napovedala, da se bodo o tem pogovorili tudi z drugimi opozicijskimi strankami, kjer pa so še v petek povedali, da takih pogovorov še ni bilo. V Levici in SAB so se o tem sicer pripravljeni pogovarjati, čeprav tudi oni izražajo pomisleke o smotrnosti uporabe takega parlamentarnega orodja v trenutku, ko je uspeh zelo malo verjeten, saj je koalicija, kot kaže, trdna, še več, v petek so podpisali še sporazum o sodelovanju z opozicijsko SNS in poslancema manjšin. Predvsem v Levici so bili kritični tudi do soliranja SD.

Iz opozicijskih LMŠ, SD, SAB in Levice prihajajo v zadnjih tednih sicer vse ostrejše kritike na ravnanje predstavnikov vlade, še posebej do premierja Janše, niso pa enotni v pogledih, kako priti do drugačne vlade. Predsednica SABAlenka Bratušek trdno podpira idejo konstruktivne nezaupnice in vzpostavitve prehodne vlade, ki bi pripeljala do predčasnih volitev.