Šarec: Napake delamo vsi, vprašanje je samo, kako potem reagiramo

Poudaril je, da nobena razrešitev ali odstop nista enaka drugim, vsak je zgodba zase. "En minister je bil razrešen oziroma je odstopil na mojo pobudo, dva sta mi ponudila odstop sama. Odstopa sem sprejel. Ne trdim, da ne bi mogel ravnati drugače, a vodenje vlade pomeni sprejemati odločitve. To ne pomeni, da so to slabi ljudje, temveč so si tako zagotovili, da gredo lahko s pokončno glavo naprej. Če bo v katerem od teh primerov preiskava pristojnih organov pokazala drugače, bo to seveda potem druga stvar."

"V javnosti se ustvarja vtis, da prej ni nikoli nihče bil razrešen, ali odstopil, zdaj pa kot po tekočem traku in da se pretirava v drugo skrajnost. Kaj se je dogajalo pod preteklimi vladami, je stvar prejšnjih mandatov in o takratnih zamenjavah ne morem soditi. Lahko govorim samo za sedanji mandat in mojo presojo oziroma presojo vseh, ki sodelujejo v sedanji vladi," je svoj zapis o dogajanju in odstopih v preteklih dneh na Facebooku začel premier Marjan Šarec .

Tudi o Vilfanu in Krajčiču

Glede primera državnega sekretarja Petra Vilfana je Šarec pojasnil, da bi bila stvar morda drugačna, če bi le-ta takoj povedal, da se je zgodil prekršek, saj jih "delamo vsi – od prometnih do še kakšnih", potem pa poravnal svoj dolg. "Ker sta mi pa tako stranka DeSUS kakor tudi on ves čas zagotavljala, da je vse v redu in da ni bilo treba ničesar plačati, izkazalo pa se je, da je šlo za 30.000 evrov dolga, se seveda nisem mogel odločiti drugače, kot sem se. Odstop se ni zgodil zaradi "medijskega blatenja", temveč zaradi najinega dogovora, da v primeru FURS-ove potrditve sam odstopi. Tukaj pa se postavi vprašanje zaupanja in možnosti nadaljnjega sodelovanja, kar pa je izrednega pomena za uspešno delo."

Posploševanje in metanje vsega v isti koš, v stilu "a zdaj bomo pa zaradi sendvičev odstopali", je po njegovih besedah lahko na prvi pogled legitimno, vendar je bolj umestno celostno in od primera do primera pogledati, kaj so vzroki in kaj posledice. "Ali je dopustno, ker si moral čakati nekoliko dlje, odnesti nekaj iz trgovine, potem to v kamero povedati, nato pa vendarle iti plačat na sugestijo poslanske kolegice, ne sam od sebe. Sem si namreč podrobno ogledal posnetek. Lahko iščemo takšne in drugačne pravne razlage, vendar se vprašajmo, ali se za funkcionarja to spodobi. Verjamem, da poslanec tega ne bo nikoli več storil in ga nimam za slabega človeka."

'Tudi sam sem kdaj napačno parkiral ali prekoračil dovoljeno hitrost'

Ob tem je Šarec, ki ne želi izpasti moralist, "kar nisem in nikoli ne bom", priznal, da je tudi sam v času politične kariere kdaj napačno parkiral, za malenkost prekoračil dovoljeno hitrost in bil ustavljen zaradi neuporabe varnostnega pasu.

"To se ni zgodilo velikokrat, se pa je. Vendar sem ob prejeti globi takoj fizično odšel na pošto in poravnal svojo globo. Seveda pa me je, kot župana, ujel tudi lasten, občinski radar. Imam nekaj gozda in v tem gozdu so občinski redarji na prijavo odkrili smeti, ki jih je nekdo odvrgel. Na dom sem dobil obvestilo, da moram smeti odstraniti, sicer jih bodo na moje stroške. Seveda sem smeti, čeprav jih nisem jaz odvrgel, odstranil in za to tudi plačal. Če ne bi bil župan, bi se morda še kaj pritoževal ali "hvatal krivine", tako pa sem vedel, da od občanov ne morem zahtevati reda, če ga sam ne upoštevam. Zato sem mirno vsakemu, ki me je prosil za izbris kakšnega prekrška, odvrnil, da je edina možnost, če mu sam poravnam globo. Pa še kakšna takšna prigoda bi se našla."

Kot še pravi, se pri vsakem takšnem primeru porodi vprašanje, ali lahko nekomu toliko zaupa, da kot nadrejeni njegovo breme prevzame nase, ali ne. "To pa lahko storim le takrat, ko človeku zaupam do te mere, da vem, da je res vse v redu. Ko vem, da se zaveda napake, predvsem pa ne išče krivde pri drugih. Napake delamo vsi, vprašanje je samo, kako reagiramo potem."